Youpi, Joséphine Baker va entrer au Panthéon ! À quand Gisèle Halimi ?

C’est officiel, la résistante et militante antiraciste Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon cet automne. Une bonne nouvelle qui relance le débat autour de la panthéonisation d’une autre femme, l’avocate Gisèle Halimi.

Mise à jour du 23 août 2021

« C’est oui ! » : d’après des informations du journal Le Parisien, Emmanuel Macron a accepté de faire entrer au Panthéon l’artiste, résistante et militante Joséphine Baker, décédé en 1975 et qui a porté toute sa vie des combats antiracistes et féministes. La cérémonie devrait avoir lieu le 30 novembre.

Le président de la République a pris cette décision fin juillet, après avoir échangé avec un collectif de personnalités à l’origine d’une pétition pour réclamer la panthéonisation de la danseuse et chanteuse de music-hall, dont vous connaissez certainement la célèbre chanson J’ai deux amours.

Joséphine Baker, moins clivante que Gisèle Halimi ?

Si cet hommage rendu par la France à Joséphine Baker et à ses combats est une bonne nouvelle, il pose toutefois quelques questions. Ce choix du président de la République est-il un moyen de fermer la porte du Panthéon à une autre grande dame, l’avocate et militante Gisèle Halimi ?

Je suis la seule à regretter que ce ne soit pas Gisèle Halimi qui fasse son entrée au Panthéon ? Car le choix de Joséphine Baker, c'est aussi le refus de la choisir, elle. Je me trompe ? pic.twitter.com/QVDuAst6Mi — Camille Froidevaux-Metterie (@CFroidevauxMett) August 22, 2021

Emmanuel Macron ne s’est toujours pas officiellement prononcé sur cette « candidature », défendue par de nombreuses militantes féministes et personnalités de gauche. Mais selon France Inter, le chef de l’État y était plutôt réticent, à cause des prises de position de Gisèle Halimi sur l’Algérie (elle a défendu en tant qu’avocate des militants et militantes du FLN).

Le choix de Joséphine Baker doit probablement sembler moins clivant au président de la République. La preuve : l’annonce de la panthéonisation de Joséphine Baker a été immédiatement saluée… y compris par des personnalités d’extrême droite, comme le maire de Béziers Robert Ménard.

Cette récupération éhontée ne parviendra pas à gâcher notre joie de voir l’incroyable Joséphine Baker devenir la sixième femme, et première femme noire, à entrer au Panthéon. Restons néanmoins vigilantes face aux effets d’annonce qui cachent souvent un choix politique à analyser !

Joséphine Baker, résistante et militante au grand courage

Article initialement publié le 3 juin 2021

Le 3 juin, c’est la date anniversaire de la naissance de l’incroyable Joséphine Baker. Et pour fêter ça, rien de mieux que de signer la pétition qui demande son entrée au Panthéon !

Pourquoi mérite-t-elle un tel hommage ? Eh bien, non seulement elle a accompli de nombreux actes de bravoure pendant la seconde guerre mondiale au sein de la Résistance (elle a même été décorée pour ça), mais en plus, elle a toute sa vie porté des engagements féministes et antiracistes.

Loin d’être uniquement une danseuse et chanteuse de music-hall (vous connaissez certainement sa célèbre chanson « J’ai deux amours »), Joséphine Baker est surtout une femme qui a défendu toute sa vie les causes auxquelles elle croyait ainsi que son pays d’adoption depuis les années 1920, la France.

Pour convaincre le président de la République d’engager le processus de panthéonisation de Joséphine Baker, une pétition a été lancée par plusieurs personnalités (Jack Lang, Line Renaud, Stéphane Bern, Nicoletta, Laurent Voulzy…) avec le soutien des enfants de Joséphine Baker (au cours de sa vie, elle en a adopté douze, d’origines différentes, pour façonner sa « famille arc-en-ciel »).

Joséphine Baker a sa place au Panthéon

Pour soutenir l’entrée au Panthéon de Joséphine Baker, voici les arguments avancés par les signataires de la pétition :

« Artiste, première star internationale noire, muse des cubistes, résistante pendant la IIe guerre mondiale dans l’Armée française, active aux côtés de Martin Luther King pour les droits civiques aux États-Unis d’Amérique et en France aux côtés de la Lica, Chevalière de la Légion d’honneur à titre militaire, croix de guerre 1939-1945 avec palme, Médaille de la Résistance (avec rosette), Médaille commémorative des services volontaires dans la France libre. Nous pensons que Joséphine Baker, 1906-1975, a sa place au Panthéon. »

Nous aussi, nous sommes persuadées que Joséphine Baker doit entrer au Panthéon, tout comme Gisèle Halimi. Et ça nous ferait drôlement plaisir, après ces derniers mois très nazes, de voir cet hommage être rendu à deux femmes courageuses et engagées.

