Gisele Bündchen, Naomi Campbell, Candice Swanepoel : Victoria’s Secret rappelle des Anges pour raviver sa marque qui bat de l’aile

Après plusieurs scandales sexuels, Victoria’s Secret peine à prendre le virage de l’inclusivité, en prenant des mannequins plus size, plus âgés, ou encore transgenres. Voilà que l’empire de lingerie en perte de vitesse fait appel à d’anciens mannequins vedettes : Gisele Bündchen (43 ans), Adriana Lima (42 ans) et Naomi Campbell (53 ans). D’anciens ingrédients peuvent-ils donner une nouvelle recette ?

Chassez le naturel, il revient au galop. D’abord adulée, surtout par des hommes et des femmes voulant à tout prix plaire à ces derniers, la marque Victoria’s Secret a dû en finir un temps avec le male gaze à cause de nombreux scandales de violences sexuelles. Mais voilà que l’empire de lingerie en perte de vitesse refait appel à d’anciens Anges (surnom de ses mannequins vedettes qui portaient des ailes pour le défilé annuel hypermédiatisé) pour sa dernière campagne.

Gisele Bundchen, Naomi Campbell et Candice Swanepoel reposent pour Victoria’s Secret

Lancée le 8 juillet 2023, sa nouvelle collection de sous-vêtements baptisée Icon s’offre en effet des top-modèles en guise d’égéries : Gisele Bündchen (43 ans), Adriana Lima (42 ans) et Naomi Campbell (53 ans). Les trois ont été des Anges stars de la marque. On peut à la fois se réjouir que Victoria’s Secret mette ainsi en vedette des modèles plus âgés qu’à l’accoutumée, à la fois constater qu’elles doivent tout de même continuer de répondre à tous les critères de beauté dominants (ce qui explique d’ailleurs en partie pourquoi elles restent des légendes vivantes de la mode qui n’ont pas fini de s’écrire).

Gisele Bundchen, Naomi Campbell et Candice Swanepoel posent pour la collection Icon de Victoria’s Secret

Le reste du casting de cette campagne Icon compte notamment l’ancien Ange star de Victorias Secret qu’est la sud-africaine Candice Swanepoel (34 ans), la mannequin grande taille états-unienne Paloma Elsesser (31 ans), la mannequin, actrice et autrice états-unienne Emily Ratajkowski (32 ans), la top australienne d’origine sud-soudanaise Adut Akech (23 ans), et la nepo baby états-unienne Hailey Bieber (26 ans).

Hailey Bieber, Emrata et Paloma Elsesser posent pour la collection Icon de Victoria’s Secret

Victoria’s Secret peut-elle se réinventer avec les mêmes ingrédients ?

Alors que Victoria’s Secret peine à se réinventer loin du male gaze et des scandales de violences sexuelles, cette campagne a l’air de tenter de réussir une nouvelle recette avec d’anciens ingrédients, et c’est peut-être aussi parce qu’ils sont si bien conservés que rien ne semble avoir changé.

L’empire de petite culotte s’apprête d’ailleurs à redéfiler pour la première fois depuis 2019, le 26 septembre 2023, avec notamment une performance de Doja Cat (chanteuse actuellement en pleine controverse). Alors que ses ventes ont chuté de 6 % l’an dernier, avec 6,3 milliards de dollars, et observe désormais une capitalisation boursière de 1,6 milliard de dollars, on saura bientôt à quoi ressemblera la grand-messe revisitée de Victoria’s Secret. Avec ou sans nouveaux ingrédients ? Ça reste secret.