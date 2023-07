Pourquoi cette collab’ entre Naomi Campbell et PrettyLittleThing insurge déjà

La supermodèle de 53 ans s’associe à la marque d’ultra fast fashion britannique pour signer une collection capsule prévue pour bientôt… À la grande déception générale, étant donné le manque criant d’éthique de l’entreprise.

Si SHEIN s’illustre régulièrement comme le grand méchant loup de l’industrie de la mode, on doit se rappeler que les rythmes de production affolant selon des conditions de travail inhumaines et écocidaires ne sont pas de son seul apanage. En la matière, PrettyLittleThing en serait presque l’équivalent britannique. Cette marque appartient au groupe Boohoo, constamment épinglé pour les conditions de travail inhumaines auxquelles il soumet ses ouvriers textile, soumis à une cadence de production infernale et écocidaire. C’est ce qui fait qu’on peut parler de PLT comme d’une marque d’ultra fast fashion.

En 2020, une enquête du Sunday Times affirmait que les travailleurs d’une usine de Leicester fournissant des produits Boohoo étaient payés à peine 3,50 £ de l’heure, et parlait même d’esclavage moderne. Notons également le marketing agressif des marques du groupe dont PrettyLittleThing à coup de prix déjà trop bas pour être honnête, régulièrement cassés, soi-disant le temps de promotions éclair (mais sans cesse renouvelée).

PrettyLittleThing designed by Naomi Campbell, la collab’ de la controverse de plus

PrettyLittleThing Designed by Naomi Campbell. Coming soon. pic.twitter.com/CA3h6e3CUg — PrettyLittleThing (@OfficialPLT) June 30, 2023

C’est dans ce contexte-là que l’annonce d’une collab’ à venir entre Naomi Campbell et PrettyLittleThing a insurgé une partie du grand public. En effet, cela contribue à tenter de redorer l’image de la marque, plutôt habitué à collaborer avec des stars de la téléréalité, avec tout le mépris de classe que cela peut susciter.

S’associer à cette supermodèle britannique de 53 ans au CV rempli des plus grands noms du luxe pourrait servir à la marque de prétendre à une image plus haut de gamme. Mais ce ne serait évidemment qu’une impression, car il y a fort à parier que cette nouvelle collection PrettyLittleThing designed by Naomi Campbell (dont la date de sortie n’a pas encore été officialisée) ne soit en rien produite dans de meilleures conditions que ce que propose habituellement le groupe Boohoo.

