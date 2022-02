Naomi Campbell parle de son 1er bébé, qu’elle a eu à 50 ans : « La meilleure chose que j’ai faite »

En couverture de l’édition britannique du magazine Vogue, la supermodèle Naomi Campbell raconte comment devenir mère à 50 ans a été « la meilleure chose » de sa vie qu’elle compte bien garder très privée.

« La meilleure chose que j’ai jamais faite. »

C’est en ces termes catégoriques que Naomi Campbell résume le fait d’être devenue mère à l’âge de 50 ans, auprès du Vogue britannique de mars 2022.

PMA, GPA, ou adoption ? Naomi Campbell parle de sa maternité dans Vogue

Le 18 mai 2021, la supermodel annonçait sur Instagram qu’elle venait d’accueillir au monde une petite fille, à la surprise générale. Depuis, elle n’a livré aucun nouveau détail sur le prénom, la date de naissance, ou le mode de procréation de sa fille. Ce, malgré les questions intrusives d’anonymes et de médias pour savoir s’il s’agissait d’une adoption, d’une PMA ou d’une GPA.

C’est donc dans les colonnes de la bible britannique de la mode que la supermodel désormais âgée de 51 ans donne quelques détails supplémentaires :

« Je peux compter sur une main le nombre de personnes qui savaient que je l’avais. Mais elle est la plus grande bénédiction que je puisse imaginer. C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite. »

Naomi Campbell photographiée par Steven Meisel en couverture du Vogue britannique de mars 2022.

Naomi Campbell compte bien garder sa nouvelle vie avec sa fille très privée

À la question de l’adoption posée par Vogue, Naomi Campbell a simplement précisé :

« Elle n’a pas été adoptée. »

C’est tout. On en saura pas plus, et c’est un sacré tour de force médiatique. Même si, paradoxalement, Naomi Campbell affiche son bébé nu en couverture d’un magazine, elle n’en montre pas le visage, ne divulgue même pas son prénom, et refuse de céder au voyeurisme qui sert de fond de commerce à de nombreux magazines féminins. Pour une femme aussi célèbre, et donc scrutée, parvenir ainsi à préserver sa vie privée tient presque de l’exploit.

Naomi Campbell se sent rajeunie par la maternité

Pleine d’enthousiasme au sujet de sa fille, Naomi Campbell raconte aussi dans l’interview accordée à Vogue qu’elle conseille à ses copines de son âge (51 ans) de ne pas hésiter si elles souhaitent avoir un enfant. Ravie, la mannequin inoxydable explique même que la maternité la rajeunit :

« Je redeviens moi-même une enfant. Je revis les comptines pour enfants. Je joue et découvre plein de nouveaux jouets qui sortent à travers le monde ! Et les poupées ! Des choses que je n’aurais même pas pu imaginer ! »

Enfin, pour les nostalgiques de l’ère des supermodels (ces mannequins stars des années 1980-1990), Naomi Campbell raconte quand même qu’elles entretiennent toujours une conversation groupée, et que Cindy Crawford a été la première a rencontré sa fille, âgée d’à peine quelques jours. Puis Christy Turlington quand le bébé Campbell n’avait que deux semaines. Linda Evangelista a hâte de rencontrer la nouvelle-née à son tour.

Avec une mère pareille et autant de potentielles fées-marraines au-dessus de son berceau, une nouvelle légende de la mode est peut-être née.

Crédit photo de une : Naomi Campbell, photographiée par Steven Meisel, en couverture du Vogue britannique de mars 2022.