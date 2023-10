Naomi Campbell : le Victoria & Albert Museum de Londres va consacrer une exposition à la supermodèle

Celle qui règne sur les podiums et magazines de mode depuis plus de quarante ans sera mise à l’honneur dans une rétrospective sobrement intitulée « Naomi ».

Naomi Campbell entre au musée. Pour la première fois, le Victoria & Albert Museum (V&A) de Londres célèbre la vie et la carrière du top model, le temps d’une exposition à découvrir du 22 juin 2024 au 6 avril 2025.

Cette exposition, sobrement nommée « Naomi », mettra en lumière une rétrospective d’envergure de la supermodèle, désormais âgée de 53 ans. Selon le V&A, cet hommage « explorera la carrière du mannequin via le travail de grands créateurs et photographes internationaux », et « célébrera ses collaborations créatives, son activisme et son impact culturel considérable ».

À lire aussi : Sur Apple TV+, Cindy Crawford, Naomi Campbell et d’autres supermodels décryptent leur carrière

L’une des plus importantes collection de mode au monde

La rétrospective présentera différents passages de Naomi Campbell sur les podiums du monde entier, ainsi que ses collaborations avec créateurs de mode et photographes de renom.

C’est avec grande joie que Naomi Campbell a partagé elle-même la nouvelle sur son compte Instagram : « Je suis HONOREE d’avoir été invitée par le V&A à partager ma vie de vêtements avec le monde entier. La collection de mode du V&A est l’une des plus importantes au monde, et c’est une bénédiction de travailler avec eux pour partager mon histoire ».