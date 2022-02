Une femme en string pour vendre un t-shirt, ça ne passe plus : Boohoo est épinglée pour sexisme

L’autorité des normes publicitaires britanniques exige que Boohoo cesse de vendre des t-shirts sur des mannequins en bikini, trouvant les images trop « sexuellement suggestives ».

Dans la vraie vie, il arrive qu’on enfile vite fait un grand t-shirt sur son maillot de bain pour aller à la piscine ou à la mer, par exemple. Mais sur le site de Boohoo, si les mannequins portent des itsi bitsi petits bikinis, avec des baskets, ce n’est clairement pas une innocente proposition de look « sortie de plage ». Alors l’Autorité des normes publicitaires britanniques (Advertising Standards Authority) a décidé de sévir.

Cette organe de régulation de la publicité au Royaume-Uni a en effet constaté que cette marque d’ultra fast-fashion avait une fâcheuse tendance à hypersexualiser ses mannequins.

Déjà régulièrement épinglée pour ses pratiques commerciales trompeuses et ses conditions de production digne de l’esclavage moderne, la griffe Boohoo présentait en effet l’un de ses t-shirts sur une mannequin en culotte de maillot de bain — la fine ficelle string bien visible.

Sur certaines photos, la mannequin tourne donc le dos à la caméra, agenouillée, les jambes écartées, remontant son haut pour mieux mettre en évidence son fessier… afin de vendre ledit t-shirt, rappelons-le !

Face à ces images consternantes, une personne a déposé une plainte auprès de l’Autorité des normes publicitaires britanniques. Celle-ci les a, à son tour, jugées dégradantes. Dans un article daté du 16 février 2022, le Guardian cite ainsi les propos de l’Advertising Standards Authority concernant sa décision :

« Nous avons noté que ni la nudité partielle ni les bas de bikini n’étaient pertinents pour le produit et que les images ne montraient pas le produit tel qu’il serait habituellement porté. Pour ces raisons, nous avons conclu que la publicité objectivait et sexualisait les femmes. Elle était donc irresponsable et susceptible de causer une offense grave. […]

Nous avons dit à Boohoo de veiller à ce que les futures publicités soient préparées avec un sens des responsabilités envers les consommateurs et la société. »