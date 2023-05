SubwayShirt : quand les femmes portent un t-shirt par-dessus leur tenue contre le harcèlement dans le métro

Sur TikTok, plusieurs femmes partagent leurs tactiques pour tenter de prévenir le harcèlement dans le métro à New York City. Quand elles ont le malheur de porter des tenues d’été pour mieux supporter la chaleur, elles rajoutent un grand t-shirt ou une chemise (#SubwayShirt) par-dessus pour éviter les regards appuyés et les agressions.

Le métro new-yorkais peut vite devenir une fournaise infernale par temps chauds, comme c’est souvent le cas pour plein d’autres transports en communs à travers le monde. Alors que les températures se réchauffent, plusieurs femmes partagent sur TikTok des vidéos de la façon dont elles adaptent leur tenue à la météo, mais aussi au subway et ses relous. Elles ont pour point commun de rajouter un large t-shirt ou une grande chemise par-dessus leur véritable tenue, juste le temps du métro (d’où le surnom de #SubwayShirt), pour se sentir plus en sécurité face aux regards indiscrets et aux « frotteurs », cette formule euphémisante pour désigner les agresseurs sexuels.

Qu’est-ce que la #SubwayShirt contre le harcèlement et les agressions dans le métro ?

On a beau savoir qu’aucune tenue ne justifie le harcèlement de rue ou dans le métro, encore moins les agressions sexuelles ou pire, on peut bien comprendre les différentes stratégies mises en place par des femmes pour se sentir plus en sécurité. D’après le New York Times, de plus en plus de femmes évitent les transports en commun à New York au nom de leur « sécurité personnelle », depuis la pandémie, car les violences y auraient augmenté. Cette technique que les TikTokeuses new-yorkaises surnomment un « amortisseur de tenue » ou une chemise spéciale métro s’avère tristement commune ailleurs dans le monde, et depuis belle lurette.

À lire aussi : Que faire si vous êtes victime d’une agression dans les transports ?

En France, en 2016, une étude sur « le harcèlement sexiste et les violences sexuelles faites aux femmes dans les transports publics » de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports soulignait déjà qu’une femme sur deux adaptait sa tenue en cas de passage dans les transports en commun. Alors que l’été n’a même pas encore commencé, on suffoque déjà plus à cause des hommes qui harcèlent et agressent qu’à cause de la canicule.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.