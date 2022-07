Vidéo : la technique de l’influenceuse Libellule pour foutre la honte aux harceleurs de rue

Libellule, travailleuse du sexe et influenceuse sur Instagram et TikTok livre en vidéo une technique pour lutter contre les harceleurs de rue.

Non, le harcèlement de rue n’a pas disparu. Mais grâce à la libération de la parole et au courage des nombreuses personnes victimes de ce fléau qui concerne toutes les femmes dans l’espace public, des techniques pour lutter émergent, et elles filent la patate.

C’est ce qui s’est passé dans une vidéo filmée et publiée par Libellule, connue pour ses contenus sur Instagram et TikTok, et que vous aviez aussi pu découvrir sur Madmoizelle.

Libellule et le harcèlement dans les transports

Dans sa vidéo relayée par le compte Instagram du média Au Féminin, Libellule (@libellule1616) se filme dans le métro. Elle alpague les autres usagers de la rame en affichant son harceleur, expliquant que ce dernier la suit depuis un moment, et le désigne publiquement, en le sommant d’arrêter.

Son bagout, son courage et son tempérament donnent envie de lui dire « go giiiiirl » et on peut même entendre un usager dire « on adore » en fond.

On espère que le harceleur en question lui a bien lâché la grappe après ça, et que le courage de Libellule a bien secoué tous ceux qui étaient présents. Personnellement, j’aurais bien aimé avoir autant de répartie la semaine dernière, lorsqu’un mec a décidé de me suivre pendant 15 longues minutes, avant que je n’arrive à le semer, mais j’avais trop peur de me prendre un coup dans la tronche. Un jour, j’y arriverai, moi aussi. Merci Libellule de montrer qu’on peut ne plus avoir peur, même si ce n’est pas toujours facile.

Crédit photo image de une : volkan cakirca