Depuis sa première vidéo filmée en grand angle à bout de bras dans le métro londonien, Sabrina Bahsoon a lancé à elle seule une trend TikTok devenue internationale, et conquis les industries de la beauté, de la mode et de la musique.

Si vous avez pris le métro récemment, vous êtes peut-être tombé·e sur des jeunes en train de se filmer avec un smartphone à bout de bras, le faisant tourner dans les airs par de grands à-coups, tout en faisant du playback. Et il y a de fortes chances que ces jeunes soient en train de reproduire une trend TikTok lancée par Sabrina Bahsoon, alias « Tube Girl ». Sa viralité sur le réseau social chinois est telle qu’elle est déjà parvenue à la monétiser à travers de multiples campagnes pour les industries de la beauté, de la mode, et de la musique. Portrait express.

La naissance du phénomène Tube Girl date seulement du 13 août 2023

Sabrina Bahsoon publie des vidéos humoristiques sur TikTok au moins depuis avril 2020, comme de nombreuses personnes qui s’y sont lancées à la faveur des premiers confinements liés au Covid. Cette Malaisienne d’aujourd’hui 22 ans venue vivre au Royaume-Uni pour y étudier le droit à l’Université Durham a publié sa première vidéo dans le métro londonien en juillet 2022. À l’époque, elle pose juste son téléphone dans un train en marche et présente sa tenue du jour en dansant.

@sabrinabahsoon We in London or whateverrr @salomedas #wireless2022 #wirelessfestival #outfitcheck #london ♬ LONDON – BIA & J. Cole

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Petit à petit, elle affine son style, et commence à tenir son téléphone à bout de bras, filmant davantage son visage, et systématise l’usage du grand angle, créant un effet fisheye plus immersif, d’abord chez elle. Un jour, elle le fait dans le métro à Londres et sa vidéo postée le 13 août 2023 explose : 11 millions de vues en quelques jours. « Tube Girl » est née.

@sabrinabahsoon Gotta match the vibes when i arrive #londontiktok #nickiminaj ♬ where dem girls at – fee✩

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

En moins d’un mois, elle enchaîne les collaborations avec M.A.C., Valentino, ou encore Troye Sivan

Alors Sabrina Bahsoon désormais surnommée « Tube Girl » par tout TikTok, réitère, frôlant ou dépassant le million de vues à chaque fois. De quoi attirer rapidement l’attention des industries créatives. D’abord, la marque de cosmétique M.A.C. lui commande des vidéos sponsorisées.

@sabrinabahsoon Tube Girl 🤝🏽 M.A.C Girl @maccosmetics #ad #MACstudioradiance ♬ Glory – Gabriels

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ensuite, ce sont carrément des artistes musicaux qui font appel à elle pour apparaître dans ses vidéos afin de booster leurs titres sur les réseaux sociaux, comme Bella Poarch, Omar Appolo, ou encore Troye Sivan.

@sabrinabahsoon It's okay cuz he slayed though 🤭❤️ @Troye Sivan #gotmestarted #tubegirl #tubegirleffect ♬ Got Me Started – Troye Sivan

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Et comme le pic de hype de Sabrina Bahsoon alias Tube Girl coïncide avec le fashion month (l’enchaînement des quatre fashion weeks des principales capitales de la mode occidentale, à savoir New York, Londres, Milan, puis Paris), des marques se mettent même à l’habiller, voire à l’inviter à des défilés, comme le créateur Christian Cowan, puis la maison Valentino.

@sabrinabahsoon @christiancowan dripping me out for the metro before the runway 🤩 ♬ original sound – edit audios for 🫵🏻

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

@sabrinabahsoon Thanks for having me backstage @Valentino ❤️ loved being a Valentino girl 😘 #valentinolécole ♬ Originalton – speed up songs

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

C’est dire si ces industries créatives comprennent la vitesse avec laquelle une tendance peut naître et disparaître, et donc peuvent vouloir capitaliser dessus au plus vite avant qu’elle ne se démode.

Plutôt que de perdre du temps dans le métro, Tube Girl y gagne de l’argent

Auprès de la BBC, Sabrina Bahsoon a raconté comment elle est devenue Tube Girl. Comme elle vit en banlieue de Londres, elle doit constamment prendre les transports en commun, et aime y écouter de la musique à fond afin de faire passer le temps et se sentir plus en sécurité dans sa bulle. Un jour, elle a demandé à une connaissance de la filmer pour un TikTok, ce qu’elle a refusé, alors elle l’a fait toute seule, et c’est comme ça que son gimmick est né. Celui-ci a rapidement été repris par d’autres personnes sur TikTok, inspirées par la confiance en elle de Sabrina Bahsoon qui ose danser à fond comme si personne ne la regardait dans le métro, et même en exploiter les fenêtres en guise de source de vent dans les cheveux.

On pourrait presque dire que la tendance Tube Girl contribue à valoriser l’usage des transports en commun et les heures qu’on y passe. Plutôt que d’y perdre du temps, Sabrina Bahsoon parvient carrément à y gagner de l’argent. Mais reste à voir jusqu’à quand…