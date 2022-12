Turning My Mom Into me, c’est l’amusante trend TikTok qui questionne le look des mères

Dans des vidéos TikTok, des ados relookent leur mère en elles, ce qui leur offre souvent un coup de jeune. De quoi nous illustrer que « s’habiller pour son âge » ne veut rien dire. Ou sert plutôt à performer une position sociale.

Qui dit fêtes de fin d’année, dit aussi réunion de famille. L’occasion de recevoir de commentaires plus ou moins bienveillants de la part de ses ainés sur la façon dont on s’habille. Ou peut-être d’en faire soi-même aux ados qui ont déjà tant grandi. Sur TikTok, depuis décembre, de plus en plus de jeunes s’amusent justement à habiller leur mère avec leur style : c’est la tendance #TurningMyMonIntoMe. comprendre : transformer ma mère en moi.

C’est quoi la trend TikTok Turning My Mom Into Me ?

Comme le veut la plupart des trends ou challenges TikTok, toutes les vidéos reprennent à peu près la même structure de mise en scène et de narration. C’est généralement l’adolescente ou jeune adulte qui filme sa mère d’abord apparaître dans son genre de tenues habituelles, puis ressurgir habillée comme son enfant.

Relookées par leur fille, les mères ont souvent l’air beaucoup plus jeunes

Qu’on trouve ces vidéos dérisoires, hilarantes ou adorables, force est de constater également que les mères peuvent sembler soudainement bien plus jeunes une fois relookées par leur progéniture. Sans paraître ridicule pour autant (ce qui serait un jugement de valeur subjectif, de toute manière). Signe supplémentaire s’il en fallait de combien l’injonction à « s’habiller en fonction de son âge », pour « faire » son âge justement, s’avère absurde.

Performer son âge par le vêtement sert à signaler une position sociale

Ou peut-être que performer son âge par les vêtements sert surtout à signaler une position sociale (celle de mère en l’occurrence, caricaturée dans l’un de ces TikTok par une femme qui se présente d’abord en vidéo avec un aspirateur à la main), afin que le reste de la société puisse plus facilement vous catégoriser (comme potentiellement rangée).

Derrière la trend TikTok #TurningMyMomIntoMe, le male gaze

Quand on entend nombre d’hommes majeurs tenter de se justifier d’avoir eu des relations sexuelles avec des mineures (ce qui est pénalement répréhensible) en expliquant qu’elle « faisait plus vieille que son âge », il y a de quoi s’interroger sur qui profite vraiment du fait que tant de femmes partagent une même vision de ce qui tient d’une tenue respectable ou convenable pour une adulte, ou une mère de famille, en opposition à ce qui tiendrait d’un look d’ado (ce qui serait jugé par la société comme incorrect pour une adulte alors accusée d’avoir l’air d’une ado attardée). En somme, même quand une fille s’amuse à déguiser sa mère en elle, le male gaze n’est jamais bien loin.

