TikTok s’amuse des looks improbables d’Euphoria « pour aller au lycée », et c’est hilarant

Cataloguée comme « série ado » vu l’âge de ses protagonistes, la série Euphoria habille pourtant ses personnages aux vies bien dramatiques pour le lycée comme si elles se rendaient en club à Berlin. TikTok en a donc fait un challenge : #EuphoriaHighSchool !

Même si tous les goûts sont dans la nature et qu’on devrait bien pouvoir s’habiller comme on le souhaite, toujours est-il que les lycéens et lycéennes restent soumis à des règlements intérieurs plus ou moins stricts régissant notamment leurs tenues.

La France le sait bien vu les débats aussi récurrents qu’absurdes autour des vêtements des adolescentes en particulier, enjointes à aller à l’école « habillées d’une façon républicaine » par notre ministre de l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer…

Jean-Michel Blanquer jugerait-il cette tenue d’une héroïne d’Euphoria suffisamment républicaine pour lui accorder le droit d’étudier ? © HBO

Si l’on se demande encore ce que cela veut dire, l’actuel Président de la République française, Emmanuel Macron, a apporté comme précision quand on lui a demandé ce qu’il pensait du crop top :

« Tout ce qui vous renvoie à une identité, une volonté de choquer ou d’exister n’a pas sa place à l’école. »

Vu ce contexte, notre gouvernement ferait sans doute une syncope devant les tenues des lycéennes d’Euphoria !

Des héroïnes d’Euphoria peut-être en train de revendiquer « une identité, une volonté de choquer ou d’exister » selon Emmanuel Macron. © HBO.

Euphoria, une série pour adultes avec des actrices déguisées en ado ?

Cataloguée comme une série pour ados à cause de l’âge de ses personnages, cette fiction recréée par Sam Levinson et diffusée depuis le 16 juin 2019 sur HBO évoque des questions graves, notamment d’addiction à l’héroïne.

Non seulement une interdiction aux personnes de moins de 16 ans étiquette l’œuvre, mais en plus Zendaya Coleman, l’actrice derrière l’une des héroïnes, vient de rappeler que « Euphoria est une série pour adultes. »

Cette lycéenne en brassière en jean dans Euphoria serait clairement une menace pour la République aux yeux du gouvernement français. © HBO.

Toujours est-il que cette fiction, adressée aux personnes de 16 ans et plus, présente des personnages censées être au lycée mais vêtues comme si elles allaient festoyer en club, genre une boîte de nuit underground de Berlin (au hasard, le Berghain).

Tant mieux pour elles si elles peuvent ainsi exprimer leur personnalité et que le règlement intérieur de leur lycée fictif les y autorise, mais cela pose un sacré problème de crédibilité, vu le puritanisme bien connu des États-Unis ! Si bien que de nombreuses personnes s’interrogent sur l’intérêt et la vraisemblance de situer des intrigues d’une telle gravité à l’adolescence.

la série est brillante dans ses propos sur la psychée quand elle assume que ses personages ont la maturité et les questionnement de gens de 20/25 ans, et c'est tellement dommage — clara 🌈 (@clara_dfx) January 9, 2022

Outre ce genre d’interrogations critiques, TikTok pointe cette même incohérence, visible dans les tenues improbables des héroïnes, à travers ce qui est en train de devenir un challenge vidéo : #EuphoriaHighSchool.

#EuphoriaHighSchool : TikTok ironise sur les tenues des héroïnes d’Euphoria

Les jeunes et moins jeunes s’amusent à passer d’une tenue d’écolière bon chic bon genre aux looks farfelus des héroïnes arborés par les héroïnes d’Euphoria pour aller au lycée et vaquer à leurs occupations — peu communes, elles aussi, pour des personnes de leur âge.

L’extrait audio correspond à la voix d’un personnage du dessin animé Bob L’Éponge qui s’insurge : « Et pourquoi n’es-tu pas en uniforme ? ». Ce qui correspond visuellement au début du challenge où les personnes utilisatrices de TikTok se présentent dans une tenue relativement sobre et banale pour des ados allant au lycée.

Puis un bruit de violon typique du dessin animé sert de transition sonore avant la deuxième partie de la vidéo où la personne s’affiche alors dans une tenue digne du lycée fictif de la série, surnommé Euphoria High School.

Ce nouveau challenge facilement retrouvable avec le mot-dièse #EuphoriaHighSchool sur le réseau social chinois le plus visité dans le monde semble avoir débuté pile en même temps que le lancement de la saison 2 de la série, diffusée sur HBO depuis le 9 janvier 2022 et en US+24 sur OCS.

C’est donc une façon amusante de tourner en dérision cet aspect pouvant manquer de vraisemblance dans cette série à succès et qui semble déjà jouir d’une forte influence sur les ados de la vraie vie.

