Zendaya a un message important pour les fans d’Euphoria à l’aube de la saison 2

La saison 2 d’Euphoria vient de sortir et Zendaya, l’une des actrices principaux de la série, a tenu à transmettre un message important aux fans du programme.

La série Euphoria, qui met en scène des ados en détresse, n’est pas ce qu’on peut appeler un programme feel good. Entre les addictions, les agressions, les traumatismes… Les cœurs sensibles peuvent avoir du mal à supporter certaines scènes qui sont montrées dans cette histoire.

Zendaya, qui y interprète Rue, une adolescente toxicomane au quotidien difficile, a tenu à rappeler que la série n’est pas pensée pour tous les publics, à l’heure où la saison 2 d’Euphoria arrive — sur HBO aux États-Unis et OCS en France.

Zendaya a posté ce message sur ses réseaux sociaux. Elle y explique très justement qu’Euphoria n’est pas une série faite pour tout le monde, et qu’il ne faut la regarder que si nous nous sentons assez à l’aise avec ce qu’elle raconte.

« Je sais que je l’ai déjà dit, mais je veux réitérer et dire à tout le monde qu’Euphoria est une série pour adultes. Cette saison, encore plus que la précédente, est très dure émotionnellement parlant et traite de sujets qui peuvent être triggering, difficiles à regarder. S’il vous plaît, ne la regardez que si vous vous sentez assez à l’aise. Prenez soin de vous, et sachez que quoiqu’il arrive, vous êtes aimé et je ressens toujours votre soutien. Tout mon amour, Daya. »