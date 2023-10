Sarah El Haïry, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité, annonce sa grossesse et c’est un message fort

Elle avait été la première membre du gouvernement à annoncer son homosexualité. La vice-présidente du MoDem fait de sa grossesse par PMA un acte militant.

Ce n’est pas qu’un carnet rose, c’est aussi une avancée militante. Sarah El Haïry, secrétaire d’État à la Biodiversité et co-présidente du MoDem, a annoncé dans une interview publiée dans La Tribune dimanche dernier, être enceinte de six mois, après avoir entamé des démarches de PMA — procréation médicalement assistée — avec sa compagne.

Montrer la voie

Le 2 août 2021, alors que seuls les couples hétérosexuels pouvaient y recourir, la loi de bioéthique, qui ouvre notamment la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes, était promulguée. Depuis, les demandes ont explosé : du côté des femmes célibataires et couples de femmes, 15 000 premières consultations ont été faites en 2022, contre environ 3 000 en 2021.

Pourtant, malgré la loi et la demande, les difficultés pour les femmes seules et/ou lesbiennes sont toujours présentes : impossibilité de prendre un rendez-vous, conditions d’âge trop restreintes, stocks de gamètes mal répartis sur le territoire…

Dans l’interview accordée à La Tribune, Sarah El Haïry se dit chanceuse sur ce dernier point, notamment :

Nous avons eu de la chance, car en région parisienne, il n’y a pas de pénurie de gamètes, ce qui n’est pas le cas partout en France, malheureusement.

Si Sarah El Haïry souhaite faire de sa grossesse un acte militant, c’est parce que le parcours qu’elle a suivi, comme des milliers d’autres femmes, n’est pas simple et qu’il faut continuer à en parler pour le faire accepter :

Il reste cependant des batailles à remporter dans notre société, pour l’acceptation de tous.

Il n’y a plus qu’à souhaiter que cette annonce, venant d’une personnalité politique dans les médias, puisse démocratiser et faire sauter les tabous autour de la PMA pour toutes, et de faire réfléchir le gouvernement sur l’inclusion des personnes trans dans la loi bioéthique.