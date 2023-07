Qui est Bérangère Couillard, nouvelle secrétaire d’État chargée de l’Égalité femmes-hommes ?

Jeudi 20 juillet 2023, l’exécutif a annoncé la composition du nouveau gouvernement Borne. Malgré le soutien affiché de plusieurs associations féministes, Isabelle Lonvis-Rome a été débarquée du gouvernement. C’est l’ancienne secrétaire d’État chargée de l’Écologie, Bérangère Couillard, qui lui succède au poste de secrétaire d’État chargée de l’Égalité femmes-hommes.

Elle avait rejoint le gouvernement d’Élisabeth Borne lors du dernier remaniement, en 2022. Suite aux annonces de l’exécutif jeudi 20 juillet, Bérangère Couillard change de ministère et s’occupera désormais de l’Égalité femmes-hommes. Qui est-elle ? Retour sur son parcours.

Honorée de la confiance que m’accordent @EmmanuelMacron et @Elisabeth_Borne pour prendre la tête du @egalite_gouv.



J’ai agi avec beaucoup de conviction à l’écologie.

Je porterai avec force la grande cause du quinquennat.



Merci pour tout chère @RomeIsabelle. pic.twitter.com/LyJkZ8lPBc — Bérangère Couillard (@BCouillard33) July 20, 2023

Ancienne députée de la 7ᵉ circonscription de Gironde

Née à Rennes, et titulaire d’un Master 2 en Management des réseaux obtenu à l’Institut d’administration des entreprises du chef-lieu d’Ille-et-Vilaine, Bérangère Couillard a d’abord fait partie de la société civile, en travaillant dans le secteur de l’agro-alimentaire puis dans le textile.

Encartée pendant plusieurs années au Parti Socialiste, elle rejoint les rangs d’En Marche dès ses débuts, alors que le futur président appelle à féminiser les effectifs. Elle est élue sous cette bannière aux législatives de 2017 et devient ainsi députée de la 7ᵉ circonscription de Gironde.

Lutte contre les violences conjugales et engagement pour la parité

Comme le rappelle le site actu.fr, lors de la campagne présidentielle de 2017, Bérangère Couillard est nommée référente à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Un engagement qu’elle poursuivra en 2019, alors que le gouvernement organise le Grenelle contre les violences conjugales, à l’issue d’importantes mobilisations féministes. Elle se voit « chargée de coordonner le groupe de travail de la majorité sur le sujet, en tandem avec le député Renaissance du Val-de-Marne Guillaume Gouffier-Cha » comme le retracent nos consœurs de Libération.

Dans le cadre de cette mission, elle va à la rencontre d’institutions, d’associations de terrain, de citoyens et de structures qui s’engagent pour l’accompagnement ou l’accueil de femmes victimes de violences. De ces observations naîtra une proposition de loi portée par la députée et adoptée en juillet 2020. Comme le détaille Libération, son contenu prévoit une série de mesures :

La fin de l’obligation alimentaire pesant jusqu’alors sur les orphelins de féminicide à l’égard du parent meurtrier, mais aussi un assouplissement des conditions dans lesquelles le secret médical pouvait être levé en cas de violences, ou encore la possibilité de confisquer les armes de la personne mise en cause en cas d’enquête pour des faits de violences. « Remaniement : Bérangère Couillard en transition vers l’Egalité ». Libération ; 20 JUILLET 2023

Elle a également porté une proposition de loi pour établir la parité dans les mandats électoraux en 2021, et été nommée rapporteuse d’une mission d’information sur la féminisation des forces armées en tant que Membre de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, complète actu Bordeaux.

Depuis 2022, Bérangère Couillard était aussi membre de la commission « stéréotypes et rôles sociaux » du Haut Conseil à l’Égalité.

Les associations déplorent le départ d’Isabelle Rome

Bérangère Couillard succède donc à Isabelle Rome, Magistrate pendant trente ans. Un départ contesté notamment par le milieu associatif et militant qui appréciait l’ancienne secrétaire d’État pour ses engagements et sa connaissance du terrain.

À l’aube des annonces, plusieurs associations, comme le collectif Ensemble Contre le Sexisme, s’étaient d’ailleurs unies pour réclamer le maintien d’Isabelle Rome :

Nous souhaitons le maintien à son poste de la ministre des droits des femmes @RomeIsabelle et bénéficier de la continuité des efforts de cette très compétente magistrate, qui ne peuvent pas être les victimes collatérales du remaniement @laurossignol @1ElisaMoreno @Elisabeth_Borne pic.twitter.com/6lpIDa02uD — Collectif Ensemble Contre le Sexisme (@CSexisme) July 19, 2023

Dans leur communiqué, les associations appelaient au maintien d’une stabilité essentielle pour la poursuite du combat : « La politique de lutte contre les violences faites aux femmes et toutes les formes de sexisme doit être poursuivie sans être, une fois de plus, la victime collatérale de calculs politiciens (…) Il s’agit moins d’une question de personne que d’un enjeu de stabilité et d’efficacité dans la poursuite du travail engagé. Quelle entreprise changerait de PDG tous les ans ? ».

Parmi les mesures portées par la magistrate récemment, le « pack nouveau départ » et l’instauration de pôles spécialisés dans les juridictions, destinés à renforcer la protection des victimes de violences conjugales en facilitant leur prise en charge.

Jugée « pas assez politique », Isabelle Rome n’a néanmoins pas été reconduite malgré le soutien des associations.

