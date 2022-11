Annoncé ce 25 novembre, journée de lutte contre les violences faites aux femmes, le « pack nouveau départ » veut améliorer l’accompagnement des victimes de violences conjugales.

C’est une nouvelle initiative dont nous a parlé Isabelle Rome, lors de notre entretien pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes.

Le « pack nouveau départ » vise à faciliter les démarches des victimes de violences conjugales pour leur permettre de quitter leur domicile et de se mettre en sécurité, à travers « une série de mesures qui puissent se déclencher pour elles, pour les accompagner socialement lorsqu’elles décident de partir » nous avait alors expliqué la Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances.

Un seul interlocuteur pour l’ensemble des démarches

Ce samedi 26 novembre, elle a précisé les dispositions de ce pack, qui comprendra « une allocation, un système coupe-file pour la garde des enfants, une insertion professionnelle ou une formation, un hébergement d’urgence si besoin, un accompagnement psychologique ». Pour améliorer la prise en charge, un seul interlocuteur sera accessible pour l’ensemble de ces démarches.

L’objectif, comme l’a aussi rappelé Emmanuel Macron lors de son déplacement à Dijon, est de mettre en place un « accompagnement simplifié et complet pour permettre aux victimes de se reconstruire ».

C’est justement à Dijon que sera expérimenté le dispositif à compter de janvier 2023. Cinq à six autres territoires serviront aussi de tests. Isabelle Rome a d’ailleurs insisté sur la nécessité de tester le pack sur des régions aux besoins et démographies différents, « dans des zones rurales, urbaines et bien sûr ultramarines ».

À cette mesure, s’ajoute aussi la mise en œuvre d’une justice spécialisée, à travers des pôles, et bien sûr l’incontournable enjeu de la formation des interlocuteurs au contact des victimes de violences conjugales.

Crédit photo : Mart Productions via Pexels