Remaniement : Schiappa et Ndiaye sur le départ, valse en interne et nouvelles têtes au gouvernement

Départ d’éléments jugés trop peu politiques, jeu des chaises musicales pour certains visages connus et arrivée de nouveaux noms… Qui part, qui reste, qui bouge ? Suivez en direct le (petit) remaniement du gouvernement Borne, dévoilé cet après-midi par l’exécutif.

Ceux qui restent

Lundi 17 juillet, Emmanuel Macron a mis fin au « suspense » et confirmé qu’Elisabeth Borne serait maintenue à Matignon. Dans les colonnes du Parisien, un proche du président a justifié ce choix ainsi : « L’objectif des cent jours a été tenu et le calme est revenu ». Pour autant, son avenir était devenu plus qu’incertain, à l’aune des récents épisodes, tels que les législatives ratées, l’usage du 49-3 pour imposer la très décriée réforme des retraites, et, plus récemment, les soulèvements ayant suivi le meurtre de Nahel.

La résidente de Matignon a néanmoins sécurisé sa place aux yeux de l’exécutif et est donc reconduite, avec comme nouveau bras droit, Jean-Denis Combrexelle, en directeur de cabinet.

Ceux qui partent

Certaines spéculations se sont confirmées.

Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation Nationale, quitte ses fonctions. Selon l’entourage de l’Élysée, l’actuel ministre était jugé trop peu politique.

Marlène Schiappa, empêtrée dans l’embarrassante affaire du Fonds Marianne, a été remerciée, après six ans au gouvernement.

Jean-Christophe Combe, ex-patron de la Croix Rouge, cède les rênes du ministère des Solidarités.

Olivier Klein, ancien maire de Clichy, quitte ses fonctions de ministre délégué à la Ville et au Logement.

Ceux qui bougent

Gabriel Attal, actuellement ministre déléguée au Budget, remplace Pap Ndiaye à l’Éducation nationale. Il devient ainsi le plus jeune titulaire de ce poste sous la Ve République.

Aurélien Rousseau, ex-directeur du cabinet d’Elisabeth Borne, devient ministre de la Santé en remplacement de François Braun. Avant de rejoindre le cabinet d’Élisabeth Borne, Aurélien Rousseau a dirigé l’Agence régionale de la Santé d’Île-de-France, notamment pendant la crise sanitaire.

Ceux qui arrivent

Aurore Bergé est fait son entrée au gouvernement en tant que ministre des Solidarités. Âgée de 36 ans, elle présidait jusqu’alors le groupe Renaissance à l’Assemblée nationale. Après avoir fait ses armes dans les rangs de la droite, elle a rejoint la majorité présidentielle lors de son élection comme députée dans les Yvelines en 2017.

Comme l’écrit BFMTV, « son départ de la présidence du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale laisse augurer d’une bataille en interne pour sa succession ».

Sabrina Agresti-Roubache, qui est actuellement députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, est nommée ministre de la Ville, selon les informations de FranceInfo.

Patrice Vergriete, maire de Dunkerque, devient ministre du Logement.

Le député Modem Philippe Vigier est nommé ministre délégué aux Outre-mer. Contrairement à ce qui était pressenti, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ne récupère donc pas les attributions de son ancien secrétaire d’État aux Outre-mer Jean-François Carenco.

Le député de Gironde Thomas Cazenave devient ministre délégué aux Comptes publics.

