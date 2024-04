Être intelligent rendrait de gauche, d’après une étude qui n’étonnera que les gens de droite

Il existerait un lien entre les croyances de gauche et des scores de quotient intellectuel élevés. Plus on aurait un QI élevé, plus on serait tenté d’avoir des idées de gauche, d’après une équipe de recherche en psychologie de l’Université du Minnesota Twin Cities.

L’intelligence rend-elle de gauche ? Les gens de gauche sont-ils plus intelligents que ceux de droite ? C’est la question qu’on peut se poser face aux résultats d’une étude en psychologie de l’Université du Minnesota Twin Cities. Celle-ci a mené plusieurs tests d’intelligence avant d’aboutir à une corrélation entre quotient intellectuel (QI) élevé et « gamme de convictions politiques de gauche et libérales ».

Les gens prédisposés à l’intelligence ont tendance à être de gauche

Dans un article scientifique baptisé « Prédire les convictions politiques avec des scores polygéniques pour les performances cognitives et le niveau de scolarité », publié dans le numéro de mai-juin 2024 de la revue Intelligence, l’équipe de recherche résume ainsi :

« Nos résultats impliquent que le fait d’être génétiquement prédisposé à être plus intelligent est à l’origine des croyances de gauche. »

Mais en quoi consistait l’étude pour arriver à une telle conclusion qui ne surprendra que les gens de droite ? L’équipe scientifique a étudié l’intelligence de plus de 300 familles biologiques et adoptives, choisies entre 1998 et 2003, et étudiées jusqu’en 2023. Elle a croisé des tests de quotient intellectuel (QI) mais aussi de performances cognitives et de niveau de scolarité.

De façon générale, il en résultait que les personnes les plus intelligentes d’après leur batterie de tests, qu’importent leurs conditions socio-économiques, croyaient davantage en un libéralisme social, et moins à l’autoritarisme. De quoi donner beaucoup de pistes de liens directs entre intelligence et convictions politiques.

Bref, c’est une précieuse étude à garder sous le coude en cas de débat politique enflammé à table par exemple. Et de là à dire qu’il faut être stupide pour être de droite, il n’y a qu’un pas que la bêtise nous empêche de franchir.