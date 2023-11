D’après les experts, installer tôt ses décorations de Noël rendrait plus heureux 

Une fois Halloween passée, on n’a plus qu’une seule envie : passer très vite aux décorations féériques de Noël. Et d’après les experts, plus on s’y prend tôt, mieux c’est pour notre santé mentale.

Halloween était il y a une semaine à peine que déjà, toute l’attention est redirigée vers Noël. Si aux États-Unis, cette période d’entre eux marque le début des préparatifs, en Europe, nous attendons généralement fin novembre voire début décembre pour commencer à nous mettre dans l’ambiance. Certains installent même leur sapin la vieille du réveillon. Mais d’après les experts, ce serait une grosse erreur…

C’est en tout cas ce qu’affirme le psychanalyste Steve McKeown dans une interview le site Unilad relayée par Vogue France.. Selon lui, décorer sa maison pour Noël serait l’occasion de retomber en enfance et ainsi de revivre des souvenirs doux, magiques et nostalgiques de cette période où le stress n’existait (presque) pas. Il explique :

« Dans un monde rempli de stress et d’anxiété, les gens aiment se rapprocher des choses qui les rendent heureux. Et les décorations de Noël rappellent ces intenses souvenirs d’enfance ».

Il poursuit :

« Outre des signes symptomatiques qui pourraient expliquer qu’une personne veuille absolument mettre ses décorations de Noël tôt, le plus souvent, cette action témoigne de raisons nostalgiques, pour revivre la magie ou pour compenser des négligences du passé. Les décorations de Noël sont simplement un ancrage ou un chemin vers ces vieux souvenirs d’enfance remplis de magie et d’excitation. Donc il s’agirait surtout de maintenir et prolonger cette excitation. »

Une activité qui stimule le cerveau

Outre le fait que cette activité festive puisse nous permettre de retourner en enfance le temps de parer le sapin de boules colorées et autres guirlandes étincelantes, le fait de s’adonner à cette tâche stimule également le cerveau puisqu’on constate un boost de dopamine, l’hormone du bonheur. « Cela crée un changement neurologique qui peut produire du bonheur. Mettre les décorations de Noël va entraîner un pic de dopamine, une hormone feel good », raconte la psychologue Deborah Serani.

Il ne vous reste plus qu’à aller chercher vos boules, guirlandes et chaussettes de Noël au fin fond de votre cave et vous y mettre !

Crédits de l’image dans l’article : @Laura James