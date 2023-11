Profitez du black friday pour vous offrir ces quatre bangers beauté

Comme chaque année, le black friday arrive juste à temps pour vous permettre de profiter de super promotions afin de préparer Noël sans se ruiner. Et si cette année, c’était vous que vous gâtiez ?

La rentrée est déjà loin derrière nous, ainsi que les vacances d’été. Les prochaines réjouissances, ce sont les fêtes de fin d’année. Une période synonyme de temps entouré de ses proches, de repas, de retrouvailles, de films de Noël et de cadeaux. Mais cela signifie aussi un trou dans son budget… Alors prévoir ses cadeaux à l’avance et profiter du black friday est peut-être la meilleure idée que vous aurez eue cette année.

D’ailleurs, dans toute cette folie automnale, il convient de ne pas s’oublier, voire de penser à se faire un petit plaisir à soi aussi. Quelle que soit l’année que vous avez passée, Madmoizelle est persuadée que vous l’avez mérité.

Justement, sachez que la boutique en ligne de cosmétique britannique Space NK vous a préparé des réductions à côté desquelles vous aurez du mal à passer, sur des produits ultra-demandés. Voici une sélection de produits idéale pour vous faire une routine de jour complète pour les fêtes à prix réduit.

Retrouvez vos produits préférés de la boutique Space NK à – 25 % pour le Black Friday

Kit best-sellers Olaplex

Se chouchouter commence dès la douche. Le kit « cheveux pour des jours forts » de la marque Olaplex à 72,75 € est conçu pour renforcer les cheveux fragilisés. Le kit contient un traitement fortifiant pour cheveux No°3 Hair Perfector™ au format voyage, qui aide à limiter la casse et la perte des cheveux, en édition limitée.

Il contient également le shampoing et l’après-shampoing les plus vendus de la marque qui vont nettoyer, hydrater et atténuer les frisottis en grand format. La bonne nouvelle ? Ce kit contient l’équivalent de 97 €, alors avec les réductions du black friday, vous ferez vraiment une affaire !

Kit best-sellers Olaplex

Crème raffermissante, Brazilian Bum Bum de Sol de Janeiro

Connaissez-vous la tendance Bum Bum venue du Brésil ? C’est très simple, il s’agit de tout miser sur son fessier ! Pour cela, plusieurs options s’offrent à vous : aller à la plage avec un bas de bikini presque inutile ou arborer un pantalon tellement moulant qu’il semblerait avoir été cousu sur vous.

Pour pousser le bouchon, vous pouvez appliquer une crème riche qui lissera le grain de peau grâce à sa formule nourrissante et très hydratante. En effet, la composition de la Brazilian Bum Bum de Sol de Janeiro à 53 € est conçue pour raffermir les fesses, mais vous pouvez aussi l’utiliser sur le reste du corps. Elle possède un parfum entêtant de pistache et d’amande qui vous enveloppera dès votre sortie de la douche.

Crème raffermissante, Brazilian Bum Bum de Sol de Janeiro

Un nettoyant au beurre fondant Drunk Elephant

Une fois vos cheveux et votre corps cajolés, il est temps de passer à votre visage. La marque Drunk Elephant propose un nettoyant au beurre fondant nommé Slaai Makeup. Sur peau sèche, appliquez cette texture riche sur votre visage, puis rincez à l’eau tiède. Au contact de l’eau, la texture prendra la forme d’un lait velouté. Une fois séchée, votre peau sera délestée de toutes les impuretés accumulées durant la journée, même les produits, maquillage ou crème solaire à base d’huile n’y résisteront pas.

Le nettoyant Slaai Makeup de Drunk Elephant à 25,50 € agit comme un clarificateur, sans décaper votre visage. Un véritable soin hydratant suffisamment doux pour nettoyer même le contour des yeux. Le produit idéal pour révéler un teint frais.



Un nettoyant au beurre fondant Drunk Elephant

Fard à joues Charlotte Tilbury

Pour finir, rien ne vaut une touche de blush. Le far à joue baguette de Charlotte Tilbury à 36 €, disponible en trois teintes universelles, propose une formule liquide avec des pigments longue durée.

Cela donnera l’impression à quiconque vous croisera que votre peau est parfaitement oxygénée et que vous avez dormi 77 heures d’affilée. C’est la cerise sur le gâteau de ce moment cosy.

Fard à joues Charlotte Tilbury

Si vous parvenez à vous visualiser en train d’appliquer chacune de ces pépites, ce n’est pas une coïncidence. Le black friday va enfin vous permettre de vous offrir l’un de ces best-sellers de la beauté. Vous pouvez également les offrir à Noël, à quelqu’un qui affectionne l’univers du bien-être. Il saura apprécier votre cadeau à sa juste valeur, car ces merveilles sont sold out presque partout sauf sur Space NK !

