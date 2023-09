Ce calendrier de l’Avent contient l’équivalent de 1 000 € de produits

Les premiers chants de fin d’année n’ont pas encore chatouillé nos oreilles, mais il n’est jamais trop tôt pour s’intéresser aux calendriers de l’Avent. De plus, le contenu de ce calendrier Space NK est suffisamment exceptionnel pour en parler immédiatement.

Si vous êtes quelqu’un de passionné par les innovations dans le monde de la beauté, vous connaissez sans nul doute Space NK. Originaire du Royaume-Uni, l’enseigne compile toutes les marques de l’univers du bien-être et des cosmétiques les plus désirables et innovantes.

Avant même de parler de ce que contient l’objet, il convient de s’attarder sur le calendrier en lui-même. Space NK a tenu à concevoir un objet recyclable ; inutile de chercher la moindre trace de plastique dans cet emballage, cette quête sera vaine. Ce calendrier de l’Avent est fait de papier et sans aucune matière mélangée. Quant à son ruban, il est fait de papier tissé et les encres utilisés sont uniquement à base d’eau.

Ce calendrier de l’Avent contient 19 produits au format de taille standard, le tout pour la coquette valeur de 1 000 €. Vous avez bien lu. Dans l’hypothèse où vous achèteriez chacun des produits de ce calendrier à l’unité, vous devriez débourser la somme de 1 000 €. Mais pour Noël, Space NK vous permet d’acquérir toutes ces pépites pour 270 €, soit une économie de 630 €. Vous n’aurez plus à choisir entre utiliser des produits haut de gamme que votre personne mérite, et manger pendant six mois.

Que contient le calendrier de l’Avent beauté Space NK ?

Pour ne pas vous dévoiler les 25 surprises que contient cet objet de désir, sachez seulement qu’il vous permettra à la fois de chouchouter vos cheveux, votre corps, votre visage sans oublier votre mise en beauté. En résumé, tout ce qu’il faut pour mettre en place une routine de jour et de nuit.

Mettez-vous en condition, nous sommes pendant la période des fêtes. Vous voulez faire une petite mise en beauté pour briller et faire de l’ombre aux décorations. Voici ce que vous pourriez utiliser parmi les 25 cases de ce calendrier.

Le nettoyant Dr. Barbara Sturm

Toute bonne mise en beauté se fait sur un visage propre. Ce nettoyant est enrichi en panthénol et en Aloe vera, ce qui permet d’apaiser votre peau sans la décaper. Mais le vrai plus, c’est qu’il est conçu pour préparer votre peau à assimiler tous les actifs qui suivront dans votre routine de soin, en enlevant les impuretés qui peuvent former une première barrière sur l’épiderme. Le nettoyant du Dr. Barbara Sturm est vendu à l’unité pour 55 €.

Barbara Sturm Cleanser // Source : Space NK

Le sérum éclaircissant à la vitamine C Sunday Riley

Maintenant que votre peau est débarrassée de ses impuretés, elle est prête à recevoir les actifs concentrés d’un sérum. Justement, le sérum à la vitamine C de la marque Sunday Riley normalement vendu à 122 € sera idéal si vous souhaitez réduire de l’hyperpigmentation ou que vous voulez redonner un coup de peps à votre teint.

Le sérum éclaircissant à la vitamine C Sunday Riley // Source : Space NK

La crème riche Augustinus Bader

Ne vous méprenez pas sur le nom de cette crème. Elle est riche, certes, mais elle convient aux types de peaux normales à sèches sans problème. Sa composition d’ingrédients comme les huiles d’argan, d’avocat et d’onagre a été imaginée pour lutter contre les radicaux libres et favoriser le processus naturel de rajeunissement de la peau. La crème riche Augustinus Bader est disponible à l’unité au prix de 250 €, elle coûte presque à elle seule le prix du calendrier…

La Créme Riche Augustinus Bader // Source : Space NK

La palette d’ombres à paupières Charlotte Tilbury

Palette Charlotte Tilbury Bigger Brighter Eyes // Source : Space NK

Votre visage est à présent frais et lumineux, vous pouvez dorénavant passer à une mise en beauté. La palette d’ombre à paupière Charlotte Tilbury à 55 € pourra vous aider à apporter cette touche de lumière qui magnifiera votre visage. Son association de quatre couleurs vous permettra de créer de merveilleux maquillages charbonneux et irisés.

Le rouge à lèvres rechargeable longue tenue Hourglass

Le rouge à lèvres rechargeable Hourglass Confession Ultra Slim High Intensity // Source : Space NK

Pour terminer cette mise en beauté, pourquoi ne pas mettre de la couleur sur ses lèvres. Dans le calendrier Space NK, vous aurez le plaisir de découvrir un rouge à lèvre rechargeable à l’effet satiné et longue tenue de la marque Hourglass. Sa formule waterproof ne s’efface pas et permet de faire durer votre maquillage jusqu’au bout de la nuit.

Voici un avant-goût de ce que vous aurez le plaisir de découvrir dans le calendrier de l’avent Space NK, et le reste de la sélection est tout aussi qualitatif. Il y a tout ce qu’il faut pour patienter jusqu’à Noël sans frustration.

De plus, ce qu’il y a de bien avec les calendriers de l’Avent, c’est que si l’une des cases ne vous convient pas, vous pourrez toujours mettre de côté l’objet pour l’offrir à Noël. Vous ne passerez pas pour une pince vu la valeur de chacun des produits. Vous y découvrirez les marques Olaplex, WOW, Tatcha ou Sunday Riley, et tout ça pour 270 €, ce qui représente ni plus ni moins une réduction de 63 %. Comment commencer l’année plus en beauté ?