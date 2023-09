Ce calendrier de l’Avent beauté contient 4 bestsellers en rupture de stock

Il n’est jamais trop tôt pour penser à Noël et surtout pour se faire plaisir. Cette année, le cadeau qui vous comblera sera un calendrier de l’Avent beauté que vous vous serez offert vous-même et dont le contenu est très recherché.

Quiconque célèbre Noël a tendance à dédier son mois de décembre à ses proches. Cependant, il est aussi bon de ne pas s’oublier et de se gâter. Pourquoi ne pas craquer pour un calendrier de l’Avent ? Si vous êtes féru de produits de beauté, le calendrier de l’Avent LOOKFANTASTIC devrait vous plaire.

Ce nom vous est inconnu ? Eh bien, sachez que LOOKFANTASTIC est une boutique en ligne originaire du Royaume-Uni. Créé en 2014, le site est devenu une référence dans le monde de la beauté. LOOKFANTASTIC propose aujourd’hui 14 000 références réparties à travers 350 marques. En résumé, vous trouverez ce que vous cherchez à coup sûr !

Cette année, la boutique en ligne sort à nouveau un calendrier de l’Avent qui ne contient pas 25 produits, mais 27, pour faire durer la magie de Noël. Il contient l’équivalent de 625 € de produits de beauté, parmi lesquels 12 produits en format standard, pour seulement 115 €. Mais sa plus-value est surtout dans ce qu’il contient… Dont ces quatre références qui buzzent sur les réseaux sociaux et qui ont séduit bon nombre de créateurs de contenu à travers la planète !

Le fard à joues « Orgasm » de NARS

Fondée par François Nars il y a 20 ans, la marque a fait ses preuves pour la qualité de ses produits et leur pigmentation jamais décevante. Parmi les créations de la marque se trouve la collection Orgasm, à laquelle appartient ce blush.

Pourquoi un tel nom ? Nars a avant tout imaginé une teinte unique et qui rappelle ce teint de pêche si particulier qui transparaît sur le visage après l’orgasme. Une véritable jouissance dans le monde des cosmétiques. Ce blush en est la parfaite illustration, et s’il est tant convoité, c’est aussi car il a particularité de s’adapter à toutes les carnations.

Fard à joues « Orgasm » NARS // Source : LOOKFANTASTIC

Le mascara Mega Brush M·A·C Cosmetics MACStack

Le mascara Stack de Mac est en rupture de stock à peu près partout, mais il figure dans le calendrier de l’Avent LOOKFANTASTIC. Encore une bonne raison de craquer ! Qu’a-t-il de plus que les autres mascaras ?

Le secret réside dans sa formulation qui assure un résultat sans paquet, sans bavure et sans écaille, et dans sa brosse qui recouvre la racine et la pointe des cils en un seul passage. Le tout pour un résultat qui tient 24 heures. L’idéal pour des repas de fin d’année qui peuvent s’éterniser durant des heures.

Mascara Mega Brush M·A·C Cosmetics MACStack // Source : LOOKFANTASTIC

Le nettoyant pour pinceaux de maquillage de ISOCLEAN

Vous avez bien lu, il s’agit d’un nettoyant pour pinceau. À la première lecture, vous pouvez trouver ce cadeau décevant, pourtant, c’est une riche idée de l’avoir inclus dans ce calendrier. Il pourra certainement vous encourager à nettoyer vos pinceaux plus régulièrement. En effet, les pinceaux à maquillage sont un nid à bactéries qu’il convient de souvent laver pour éviter de laisser les bactéries proliférer sur son visage, et ainsi éviter les boutons ou autre infection.

Mais pourquoi ce nettoyant en particulier ? Grâce à sa rapidité, son efficacité et sa formule anti-bactérienne. Souvent, en pensant avoir suffisamment lavé ces pinceaux, il se peut qu’il reste des résidus invisibles à l’œil nu. Avec le nettoyant ISOCLEAN, finies les prises de tête avec les pinceaux.

Nettoyant pour pinceaux de maquillage ISOCLEAN // Source : LOOKFANTASTIC

La crème Bum Bum de Sol De Janeiro

Avant tout, sachez que la tendance Bum Bum au Brésil repose sur le fait de mettre son fessier en valeur. Pour y parvenir, vous pouvez mettre le jean le plus moulant qui soit, ou aller à la plage avec le bas de bikini le plus insignifiant possible.

Dans cette mouvance, vous pouvez aussi appliquer une crème riche très hydratante et nourrissante qui lissera votre grain de peau. Au-delà de sa formulation d’ingrédients très intéressante si vous souhaitez raffermir vos fesses, cette crème onctueuse séduit aussi par son odeur. Les notes de tête de son parfum sont la pistache et l’amande, de quoi transformer un moment de bien-être en moment gourmand.

Crème Bum Bum Sol De Janeiro // Source : LOOKFANTASTIC