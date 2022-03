Que sont les grains de millium, ce fléau du contour des yeux venant souvent d’un abus de skincare ?

Parfois, en voulant trop bien faire, on se cause plus de problèmes cutanés qu’autre chose. Souvent méconnus, les grains de milium pullulent parfois sur les contours des yeux trop nourris par des soins inadaptés, et s’avèrent difficiles à déloger soi-même. Décryptage.

Cela fait plus de cinq ans qu’en tant que journaliste qui écrit souvent sur la mode et la beauté, je reçois beaucoup de produits cosmétiques tous plus attrayants les uns que les autres, dont des soins contour des yeux. J’adorais tout tester assidûment, sans forcément avoir de rides, ridules, poches, ou valises. Je pensais naïvement qu’un produit anti-cernes pourrait remplacer une bonne nuit de sommeil, le fait que je ne boive pas assez d’eau, ou encore que je déteste faire du sport. « Quelle indignité… »

Et puis j’ai commencé à voir pulluler sur mon contour des yeux comme de minuscules grains de la couleur de ma peau noire sur mes paupières inférieures. Alors j’ai redoublé de produit. Et ils se sont d’autant plus multipliés.

Puis je me suis dit que c’était peut-être de l’acné, alors j’ai tenté de les percer. En vain.

Et j’ai fini par tomber sur l’une des rarissimes vidéos francophones sur ce terrible fléau skincare qui me rongeait, publiée en mai 2013 par la doyenne du YouTube beauté français, Hélène Mon Blog de Fille. Et elle a enfin mis les mots sur mon mal de peau : le grain de milium.

Qu’est-ce qu’un grain de milium ?

Ce petit nom qui peut sembler mignon désigne un microkyste cutané. Cela ressemble à un petit grain de la couleur de la peau, voire un peu plus blanc, donc en relief, et relativement dur. On peut en avoir sur les mains, par exemple, sans forcément s’en apercevoir ou s’en inquiéter. Mais là où les grains de milium savent le mieux se faire remarquer c’est autour des yeux.

On peut avoir tendance à croire qu’il s’agit de tous petits boutons d’acné, mais il n’en est rien. Car il s’agit en réalité d’un agglomérat de cellules sébacées (donc le gras naturellement sécrété par la peau notamment pour se protéger et rester hydratée) et de débris cellulaires tels que des composés de sueur et de cellules mortes.

Ce malheureux mélange forme ainsi une petite boule sur les couches superficielles de l’épiderme qui devient alors compliqué de déloger. Mais c’est inoffensif et indolore, donc on peut parfaitement vivre avec, ce n’est rien de grave.

Voici à quoi ressemble des grains de milium sur la peau du contour des yeux. © Healthgrades.com.

Qu’est-ce qui provoque l’apparition de grains de milium ?

Mais pourquoi on peut se retrouver avec un ou plusieurs microkystes de ce type autour des yeux ? Les grains de milium peuvent résulter le plus souvent du bouchage d’un pore sébacé ou sudoripare. Et qui dit pore bouché, dit accumulation de matières et d’impuretés pouvant macérer ensemble, s’agglutiner, s’oxyder, durcir, et former ce petit grain.

Et ce qui bouche les pores et peut résulter en grain de milium, ça peut être la faute à pas de chance, quelqu’un avec une poupée vaudou de vous ou encore une routine de soins non adaptée.

Pour prévenir ce cumul de particules de sébum, de sueur, et d’impuretés, il importe donc de bien se nettoyer le visage tous les soirs. Mais aussi de se questionner sur notre éventuel usage de produits pour le contour des yeux…

Un soin contour des yeux peut-il causer des grains de milium ?

Si vous voyez des grains de milium se multiplier autour de vos yeux, peut-être est-ce du à un produit inadapté appliqué sur cette zone. Pour le dire grossièrement, beaucoup d’entre eux surviennent parce qu’on pourrit-gâte son contour des yeux, en voulant trop bien faire, ou parce qu’on croit que ça peut remplacer sommeil, eau, et sport, ou encore par pur consumérisme. Alors ça vaut le coup d’arrêter d’en utiliser pendant au moins 21 jours pour voir si la situation se stabilise. Promis, votre regard ne va pas s’effondrer.

On met souvent trop de produit contour des yeux, parfois trop nourrissant

En effet, une autre cause à ce problème cutané souvent multifactoriel peut aussi être une routine skincare trop nourrissante alors que la peau n’en aurait pas besoin. Si vous n’avez pas l’épiderme du contour des yeux sec, il peut s’avérer inutile de chercher à y appliquer un soin riche. Mettre ce genre de produit par pur envie, ou pour prévenir l’apparition de rides et ridules, peut en fait contribuer à boucher les pores et entraîner la formation de grains de milium.

Surtout que c’est le genre de soin qu’on peut avoir tendance à appliquer en beaucoup trop grande quantité en se disant que plus on met, moins on aura de cernes. Or c’est non seulement faux, mais en plus c’est du gâchis d’argent et de produit dont l’excès de matière peut boucher des pores, et donc favoriser la formation de grains de milium indésirables. Généralement, un demi-grain de riz, voire un grain de riz maximum suffit, à se partager entre les deux annulaires, avant de masser la zone si délicate en question.

On confond souvent contour des yeux sec ≠ déshydraté

Rappelons d’ailleurs qu’un contour des yeux déshydratés n’est pas forcément sec, et vice-versa, même s’il est possible de souffrir des deux conditions à la fois. Ce n’est pas automatique. Un contour des yeux secs se caractérise par des sensations de tiraillements vraiment inconfortables, voire des plaques de sécheresse, en plus de rider facilement. Tandis qu’un contour des yeux déshydraté se manifeste par d’éventuels légers tiraillements et des ridules (moins profondes que des rides, et peuvent facilement disparaître quand on est bien hydraté). Si vous n’avez pas la peau sèche sur l’ensemble du visage, il y a peu de chance que seul votre contour des yeux le soit, donc pensez plutôt à vous hydrater (en buvant de l’eau en premier lieu, voire en complétant par un soin à base d’aloe vera et/ou d’acide hyaluronique). Si et seulement si vous avez vraiment le contour des yeux sec, alors oui, il se peut qu’un soin dédié nourrissant vous soit utile, avec peu de risques de vous causer des grains de milium.

On confond souvent cernes, poches, valises, rides et ridules

Et si vous utilisez un produit contour des yeux pour lutter contre les cernes, les poches ou les valises, ce n’est sûrement pas le premier réflexe à avoir. Si vous avez les yeux bouffis au réveil, c’est souvent dû aux gonflements liés à la rétention d’eau et de lymphe. Vous pouvez donc décongestionner le regard en le massant du bout des annulaires par de doux mouvements circulaires, voire utiliser des globes massants réfrigérables.

Contrairement aux yeux bouffis qui partent tout seuls au bout de quelques heures après le réveil, les poches correspondent à un amas graisseux. Un soin à base de caféine peut alors s’avérer judicieux. Quant aux cernes colorés, ils viennent bien souvent soit de la fatigue, (donc il vaut mieux dormir que de s’appliquer des produits pour compenser) ou sont héréditaires (s’ils ne partent pas même quand vous enchaîner les nuits de 8h de sommeil). Donc ça ne sert à rien de céder aux fausses promesses des marques qui vendent du repos en flacon, c’est du pipeau. Enfin, les valises procèdent d’un affaissement de la peau et son éventuel amas graisseux, avec l’âge. Vous pouvez utiliser un soin dédié pour limiter les dégâts si vous y croyez, mais seule une opération de médecine esthétique peut vraiment en venir à bout (malheureusement).

Retrouvez les Globes massants visage et yeux — Sephora Collection — 19,99€.

Bref, il importe de bien comprendre ce dont notre regard à besoin au lieu de mettre au pif un produit yeux en pensant qu’il pourra remplacer une bonne hygiène de vie.

Vous n’avez peut-être pas besoin de produit contour des yeux…

Et si vous voulez mon avis personnel de junkie de skincare fortement inspiré par Paula Begoun qui ne croit qu’aux produits à l’efficacité scientifiquement prouvée, peu de personnes ont vraiment intérêt à utiliser un soin contour des yeux, a fortiori avant 40 ans. Si c’est la fondatrice d’une des marques beauté les plus respectées scientifiquement qui le dit alors qu’elle pourrait se faire un max de fric en ventant ce bullshit, alors c’est argument à prendre en compte.

Comment se débarrasser des grains de milium efficacement ?

Je le rappelle mais c’est important : ce n’est pas un bouton type comédon, donc il ne risque pas de s’enflammer, devenir douloureux, rouge ou blanc. Ce n’est ni de l’acné, ni un point noir, ni un point blanc, ou même une papule.

La méthode charcuterie avec le tire-comédon

L’une des méthodes maison les plus radicales consistent à utiliser un tire-comédon. Mais cette technique peut s’avérer douloureuse, laisser des marques ou cicatrices, voire s’avérer inefficace si on s’y prend mal et qu’on se charcute pour rien. Je la déconseille fortement.

La méthode douce avec un exfoliant liquide

Une autre méthode maison consiste à utiliser tous les soirs ou une nuit sur deux en fonction de la sensibilité de votre peau, une lotion exfoliante douce, type 2% de BHA, sur l’ensemble du visage, y compris sur les grains de milium (sans s’enfoncer un coton ou un doigt dans l’oeil, évidemment). Cela peut contribuer à réduire graduellement l’apparence des grains de milium, voire en faire disparaître certains, mais ce n’est pas garanti. Quand bien même cette technique n’aurait pas réussi à les éradiquer, elle aura au moins eu le mérite de vous exfolier la peau sans laisser de marques ni de cicatrices. Je la conseille donc avec ou sans grain de milium.

Retrouvez l’Exfoliant 2% BHA — Paula’s Choice — 35,34€.

La méthode la plus sûre et efficace avec une dermato

Mais la meilleure méthode reste d’aller faire un tour chez une ou un dermatologue. Ce médecin de la peau saura vous examiner, vous confirmer s’il s’agit bien de grain de milium ou non. De plus il est habilité à vous les retirer, et peut-être vous donner des pistes insoupçonnées dans votre hygiène de vie qui pourraient contribuer à les causer.

Le dermatologue va soit percer la peau avec une aiguille très fine, soit utiliser une sorte d’extracteur de comédons pour retirer le grain de milium. C’est rapide, indolore, et sans cicatrice.

Pour rentabiliser le déplacement, pensez évidemment à lui parler de vos éventuels autres questions skincare. Pour les adeptes de retinol qui tolèrent bien et maîtrisent bien ce principe actif nécessitant beaucoup de méthode.

Bye bye les grains de milium, et bonjour le contour des yeux relativement relissé !

Crédit photo de Une : pexels-ekaterina-bolovtsova-4672654.