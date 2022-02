Ce nouveau peeling Paula’s Choice promet une peau glowy en 10 minutes chrono

La papesse du skincare Paula Begoun sort un nouvel exfoliant pour compléter sa gamme de lotions et de gels qui font une peau de bébé. Sa particularité ? Il se rince !

On le sait : l’exfoliation est une étape primordiale pour garder le teint net, raviver l’éclat, booster le renouvellement cellulaire et renforcer l’efficacité des sérums et des crèmes appliqués par la suite.

Depuis près de 30 ans, la marque Paula’s Choice — lancée par Paula Begoun, celle qu’ Oprah Winfrey a baptisée « la flic des cosmétiques » — a fait de ce geste longtemps dénigré son cheval de bataille. En 2000, elle a même sorti l’un des premiers exfoliants sans rinçage du marché, la cultissime lotion Skin Perfecting 2% BHA, suivie depuis par une quinzaine de références sous toutes les formes (liquide, gel, fluide etc.) et pour tous les types de peaux.

Histoire de faire plaisir aux impatientes et aux impatients, la marque vient de lancer son premier peeling à rincer, qui agit en 10 minutes seulement !

Skin Perfecting 25% AHA + 2% BHA Peeling Exfoliant de Paula’s Choice, le glow en 10 minutes seulement

Cet exfoliant à rincer se présente sous la forme d’un gel violet irisé très agréable à l’œil et particulièrement photogénique — il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’il fasse le buzz en ce moment sur TikTok.

Formulé pour tous les types de peaux, il contient de l’acide salicylique ainsi qu’une association d’AHA comme l’acide glycolique, l’acide lactique et l’acide mandélique pour affiner le grain de peau, désencombrer les pores et uniformiser le teint. Oui, rien que ça !

On le laisse poser 10 minutes sur une peau parfaitement nettoyée, on rince à l’eau chaude, et tadaaam ! V’là le glow.

Pour un résultat optimal, la marque conseille de l’utiliser une fois par semaine — et de faire un patch test sur la peau du cou avant la première utilisation afin de limiter les risques d’allergie ou de réactions cutanées.

De plus, il ne doit pas être utilisé sur une peau abîmée et il est recommandé d’éviter d’appliquer d’autres exfoliants le jour où on souhaite profiter des bienfaits de ce peeling.

Retrouvez le peeling exfoliant Skin Perfecting 25% AHA + 2% BHA de Paula’s Choice, 44€

Niveau résultats, selon un test consommateurs réalisé par Paula’s Choice sur 98 volontaires (pensez à nous les gars, la prochaine fois !), 98% des utilisateurs ont senti leur peau douce et lisse après une utilisation et 91% ont trouvé leur teint plus éclatant.

Prometteur, n’est-ce pas ?

Crédit photo image de Une : Paula’s Choice