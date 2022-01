Ce sérum culte de The Ordinary est enfin de retour après deux ans d’attente

Le sérum à l’acide salicylique de The Ordinary revient, et ce sont les 400 000 personnes inscrites sur liste d’attente qui vont être contentes !

Si vous vous intéressez un tant soit peu à la beauté, et plus spécifiquement au soin de la peau, vous n’avez pas pu passer à côté de l’ouragan The Ordinary. Lancée en 2016 par le groupe canadien Deciem, la marque de cosmétiques « experts » The Ordinary souhaitait se démarquer par des formules sans fioritures et des prix accessibles.

Un pari risqué mais on ne peut plus réussi : aujourd’hui dans le monde, il se vend un produit The Ordinary toutes les secondes, et le succès est tel que les ruptures de stock sont fréquentes.

Après deux ans d’absence, la Solution d’acide salicylique 2% s’apprête d’ailleurs à faire son grand retour, et ça vaut bien une petite danse de la joie dans sa salle de bains.

La Solution d’Acide Salicylique 2% de The Ordinary, le soin culte des peaux à imperfections

Plébiscité par les peaux souffrant d’imperfections (c’est le produit best-seller de la marque), le sérum à l’acide salicylique de The Ordinary cible les pores congestionnés et les cellules mortes de la peau pour révéler un teint plus net et plus éclatant.

ll s’applique le soir, avant le soin hydratant, sur tout le visage (en évitant le contour des yeux) ou de façon ciblée sur les zones sujettes aux imperfections.

Absent des rayons beauté depuis près de deux ans, ce sérum était attendu comme le Messie par des milliers de fans qui, chaque jour, réclamaient son retour à cor et à cri sur les réseaux sociaux de la marque. Reformulé pour l’occasion, il promet plus de douceur pour la peau, tout en restant intraitable avec les petits boutons et les points noirs. Ça donne envie, n’est-ce pas ?

La Solution à l’acide salicylique 2% de The Ordinary sera disponible le 20 janvier sur l’e-shop de la marque, au prix de 6,10€ les 30mL. Et vu la liste d’attente, on vous conseille de ne pas trop traîner avant de valider votre panier virtuel…

À lire aussi : Découvrez la niacinamide, l’actif cosmétique miracle « qui ressemble à un filtre Instagram .