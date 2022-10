On vous dit tout sur le sérum, ce produit expert qui fait la peau plus jolie

Et s’il ne manquait qu’un seul petit produit à votre routine skincare pour obtenir (enfin) la peau dont vous rêvez ? Zoom sur le sérum, ce soin expert accessible à tous.

Si le nettoyant visage et la crème hydratante font partie des essentiels d’un grand nombre de routines beauté, certains produits cosmétiques ont plus de mal à se frayer un chemin dans les salles de bains. C’est le cas des sérums, ces produits « experts » concentrés en actifs « belle peau » qui promettent une action en profondeur.

The Ordinary, la marque de skincare qui, depuis 2016, se démarque par un discours transparent, des formules sans fioritures et des prix accessibles, est reconnue pour ses nombreux sérums de soin qui mettent en avant des actifs aux vertus et aux effets prouvés par la science.

Vous souhaitez intégrer un sérum à votre routine de soin de la peau mais ne savez pas par où commencer ? Suivez le guide !

Qu’est-ce qu’un sérum pour le visage ?

Le sérum est un produit de soin intensif, particulièrement concentré en ingrédients actifs, qui a été formulé pour agir de façon ciblée sur certaines problématiques cutanées comme l’excès de sébum, les imperfections, le manque d’hydratation, l’éclat ou encore les signes de l’âge.

Grâce à sa texture fluide, il pénètre dans la peau plus profondément qu’une crème hydratante, ce qui lui permet de traiter efficacement (et plus rapidement) les petites contrariétés de l’épiderme.

© Cottonbro sur Pexels

Comment utiliser un sérum pour le visage ?

Le sérum s’applique matin et/ou soir (selon les caractéristiques du produit et les conseils d’utilisation fournis par la marque) sur une peau bien propre, parfaitement démaquillée et nettoyée. En fonction de ses habitudes de soin, il s’utilise à la suite du nettoyant visage, ou après avoir imbibé sa peau d’une lotion tonique ou d’un hydrolat.

Pour l’appliquer, c’est simple : il suffit de prélever quelques gouttes de produit dans la paume de sa main puis de le faire pénétrer par des mouvements de pression ou d’effleurement sur le visage et le cou.

Une fois que le sérum a pénétré la peau, on peut passer à la crème hydratante : en plus de renforcer la barrière cutanée, elle va sceller les actifs traitants, leur permettant ainsi d’exercer tout leur talent. Et du talent, ils en ont !

Bon à savoir : si on souhaite cibler plusieurs problématiques cutanées, il est parfaitement possible de superposer deux sérums différents, à condition que leurs actifs soient compatibles (par exemple, la vitamine C fait mauvais ménage avec le rétinol et l’acide salicylique, il ne faut donc pas les utiliser de manière consécutive). La formule qui répond à ses envies prioritaires doit alors être appliquée en premier, suivie par la seconde.

On peut aussi utiliser deux produits différents, un pour le matin et un pour le soir.

Quel sérum de soin pour ma peau ?

En fonction de ses besoins, on peut opter pour différents actifs. La niacinamide, le zinc et l’acide salicylique sont particulièrement adaptés aux peaux souffrant d’imperfections et d’hyperséborrhée.

Sérum anti-imperfections Niacinamide 10% + Zinc 1% — The Ordinary — 7,90 € pour 30 ml

L’acide hyaluronique, la provitamine B5 et les acides aminés sont les meilleurs amis des peaux déshydratées et en manque de souplesse.

Sérum hydratant Acide hyaluronique 2% + B5 — The Ordinary — 8,90 € pour 30 ml

Quant aux jolis minois qui manquent d’éclat et qui commencent à montrer des signes de fatigue, ils peuvent compter sur les antioxydants, les peptides, l’acide glycolique, la vitamine C et le rétinol pour retrouver un teint plus lumineux et homogène.

Sérum Buffet + Peptides de cuivre 1% — The Ordinary — 36€ pour 30 ml

Tout le monde peut-il utiliser un sérum ?

Tous les types de peaux peuvent profiter des bienfaits d’un sérum, mais il ne faut pas oublier que c’est un soin puissant qui nécessite de prendre quelques précautions avant d’être utilisé au quotidien, et ce plus particulièrement si le produit choisi contient des acides exfoliants, de la vitamine C ou un ingrédient de la famille des rétinoïdes, dont fait partie le rétinol (qui, au passage, est fortement déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes). Il est alors recommandé de commencer par une application hebdomadaire, puis d’augmenter progressivement la dose en fonction de la façon dont réagit la peau.

Afin d’éviter les mauvaises surprises, The Ordinary conseille d’effectuer un patch test (on parle aussi de « test épicutané ») avant d’intégrer tout nouveau produit à sa routine de soin. Pour cela, la marque préconise d’appliquer une goutte de formule sur une zone de peau propre du haut de l’avant-bras, puis d’attendre 24 heures avant de rincer. Si l’épiderme se met à rougir ou à démanger pendant le test, et/ou que des irritations apparaissent, il vaut mieux s’en tenir là et chercher un produit plus adapté.

Enfin, certains actifs pouvant rendre la peau plus sensible au soleil (acides de fruits, dérivés de la vitamine A etc.), il est demandé d’appliquer un soin solaire chaque matin pendant toute l’utilisation du sérum, même si on n’utilise ce dernier que le soir.

Une routine de soin pour le visage bien ficelée se compose de trois étapes essentielles : préparer, traiter et sceller. La première consiste à parfaitement nettoyer la peau pour la préparer à recevoir les actifs traitants. La seconde concerne l’application d’un ou de plusieurs produits (dont le sérum fait partie) ciblant des problématiques précises comme les imperfections, la déshydratation ou les taches. Et quant à la troisième, il s’agit d’utiliser un soin hydratant (ainsi qu’une crème solaire) pour sceller les actifs, mais aussi pour protéger et renforcer la barrière cutanée.

À lire aussi : C’est quoi la routine beauté d’une esthéticienne ? Sophie Carbonari nous partage la sienne

Crédit photo image de Une : Polina Kovaleva et Pavel Danilyuk sur Pexels