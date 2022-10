Le sérum culte Buffet de The Ordinary, c’est fini… enfin presque

Le sérum best-seller riche en peptides de The Ordinary va bientôt changer de nom. Qu’est-ce que cela veut dire pour les fans du produit ? On vous explique tout.

Lancée en 2016 par le groupe canadien Deciem, la marque de cosmétiques « experts » The Ordinary se démarque par des formules sans fioritures et des prix accessibles. Le sérum Buffet, un savant cocktail de peptides, d’acide hyaluronique et de probiotiques, est l’un de ses produits phares. Cependant, les fans de ce soin anti-âge risquent d’avoir une sacrée surprise au moment d’ouvrir leur prochain flacon…

Le sérum Buffet de The Ordinary change de nom !

Depuis son lancement en septembre 2016 (le sérum fait partie des onze produits développés pour le lancement de la marque), Buffet n’avait subi aucun changement, aussi bien au niveau de son packaging que de sa formule. Mais ce temps sera bientôt révolu, car le sérum star adapté à tous les types de peaux va très bientôt changer de nom ! Buffet est mort, vive Multi-Peptide + HA Serum !

Dans un communiqué de presse, la marque explique son choix :

On aime rendre hommage aux ingrédients qui composent nos produits. Et des peptides aussi puissants méritent d’être nommés !

Si le nom du produit change, la formule, très complète pour lutter contre les premiers signes de l’âge, reste la même. Pas de quoi paniquer, donc ! Surtout que cette nouvelle s’accompagne d’une promotion intéressante : pour ne pas avoir à se débarrasser de ses anciens flacons de Buffet, The Ordinary offre une réduction de 40% sur son stock de produits ! Le format 30 ml passe donc à 10,44 €, au lieu des 17,40 € habituellement proposé en boutique. Il n’y en aura pas pour tout le monde…

Crédit photo image de Une : © DECIEM