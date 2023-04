The Ordinary se fait mousser avec une nouveauté qui fait peau nette

La marque de skincare experte et à prix doux The Ordinary va ravir les fans du double nettoyage avec un nouveau produit disponible en exclusivité chez Nocibé.

Quelques semaines après le lancement du Sérum Multi-Peptides Yeux et de la crème riche Facteurs Naturels d’Hydratation + PhytoCéramides, The Ordinary continue sur sa lancée avec la sortie d’un nouveau produit dédié à la toilette des peaux mixtes à grasses, le Nettoyant moussant au glucoside, qui vient rejoindre le Nettoyant au squalane culte de la marque comme première étape de la routine de soin du visage.

Nettoyant moussant au glucoside de The Ordinary,

Le Nettoyant moussant au glucoside de The Ordinary est un gel qui débarrasse la peau de l’excès de sébum et des impuretés accumulées au cours de la journée. Il contient deux tensioactifs très doux fabriqués à partir de sucre et de coco, le coco glucocide et le decyl glucoside, pour mousser et nettoyer sans altérer le film cutané.

Avec le Nettoyant au squalane (25 € pour 150 ml), il forme le duo idéal pour réaliser un double nettoyage en bonne et due forme. Mohan Kaka, directeur scientifique de DECIEM, rappelle les grandes lignes de cette technique de nettoyage profond de la peau dans un communiqué de presse :

Le double nettoyage fait référence à l’association de deux produits nettoyants pour le visage dans une même routine de soin. La première étape implique généralement un nettoyant à la texture huileuse ou à base d’huile pour éliminer en douceur le maquillage, l’écran solaire et les impuretés. La deuxième étape du nettoyage est réalisée à l’aide d’un nettoyant aqueux pour éliminer toute trace d’huile résiduelle et donner au visage une sensation de propreté et de fraîcheur.

Le Nettoyant au Squalane et le Nettoyant Moussant au Glucoside peuvent être utilisés séparément ou ensemble pour une double action démaquillante et nettoyante. La peau parfaitement propre, les produits traitants peuvent ensuite être appliqués pour estomper les taches, lutter contre les imperfections et les pores dilatés, ou encore lisser les signes de fatigue.