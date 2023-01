The Ordinary s’attaque aux cernes et aux poches avec un nouveau soin inspiré d’un de ses produits cultes

Pour son premier lancement de 2023, The Ordinary nous en met plein les yeux avec un produit disponible en avant-première chez Sephora.

En avril 2022, le groupe canadien DECIEM avait annoncé se séparer de quatre de ses marques (HIF, Hylamide, Abnomaly et The Chemistry Brand) afin de se consacrer pleinement au développement de ses deux licornes du soin de la peau, NIOD et The Ordinary. Et 2023 s’annonce particulièrement prolifique du côté de cette dernière ! En effet, la marque, qui a totalement révolutionné le marché de la beauté depuis sa création grâce à des formules sans fioritures et des prix accessibles, prévoit de lancer six nouvelles références dans les mois à venir. Et ça commence dès aujourd’hui avec un nouveau soin dédié au contour des yeux, le Sérum Multi-Peptides Yeux, très largement inspiré de son produit culte pour le visage, le Sérum Multi-Peptides + HA.

Sérum Multi-Peptides Yeux, une formule pour cibler les signes de vieillissement du contour de l’œil

Pour son nouveau contour des yeux, qui vient rejoindre la Solution à la Caféine 5% + EGCG dans la catégorie des soins dédiés à cette zone délicate du visage, The Ordinary mise sur les peptides pour agir sur les effets visibles de la perte de collagène et d’élastine, c’est-à-dire les ridules, les rides, le manque d’élasticité et les irrégularités de texture.

Les peptides sont de petites chaînes d’acides aminés, qui sont les éléments constitutifs des protéines. Les peptides produits naturellement par les humains permettent aux cellules de communiquer. Ils peuvent être considérés comme de petits messagers qui transmettent des informations cruciales visant à soutenir les fonctions corporelles, comme la défense, l’immunité le stress, le développement et l’homéostasie, explique Prudvi Kaka, Directeur Scientifique de la marque, dans un communiqué de presse.

La formule aqueuse du Sérum Multi-Peptides Yeux contient plusieurs technologies peptidiques qui ciblent l’apparition des signes de vieillissement courants associés au contour de l’œil, notamment les fameuses pattes d’oie et les rides sous les yeux, ainsi que les poches et les cernes.

Et les résultats des tests cliniques sont plutôt encourageants :

L’évaluation clinique de l’efficacité du Sérum Multi-Peptides Yeux a montré une diminution significative des pattes d’oie et des rides sous les yeux en seulement 4 semaines, et encore davantage au bout de huit semaines. En ce qui concerne les poches, on a observé une diminution de l’apparence des poches de 20% après quatre semaines, et de 50% après huit semaines. L’apparence des cernes a aussi diminué de 28% au bout de quatre semaines, et de 53% au bout de huit semaines.

Sérum multi-peptides yeux — The Ordinary — 26,80 € pour 30 ml

Pour celles et ceux que cette nouveauté intéresse, le Sérum Multi-Peptides Yeux de The Ordinary est disponible dès aujourd’hui, en avant-première sur l’e-shop de Sephora, puis à partir du 23 janvier chez les revendeurs habituels de la marque.

Crédit photo image de Une : LightFieldStudios / Getty Images