Est-ce bientôt la fin de The Ordinary ? DECIEM se sépare de 4 marques

Le groupe DECIEM s’apprête à dire au revoir à quatre de ses marques afin de se concentrer sur ses projets les plus porteurs.

Fondé en avril 2013, DECIEM vient de fêter son neuvième anniversaire ! En moins de dix ans d’existence, le groupe de cosmétiques canadien a réussi à s’imposer dans un marché de la beauté plus que saturé grâce à un discours sans ambiguïté — la science avant tout ! – et des prix accessibles. Depuis son lancement, il a donné naissance à plus d’une dizaine de marques dont The Ordinary, NIOD et The Chemistry Brand.

DECIEM arrête quatre marques pour se concentrer sur l’avenir

Malheureusement pour les fans, le groupe vient d’annoncer se séparer de quatre de ses marques.

Sur son site internet, on peut lire :

Alors que nous entrons dans la dernière année de la première décennie de DECIEM, nous recentrons notre attention sur les soins de la peau fonctionnels et scientifiques. NIOD sera toujours notre plateforme pour repousser les limites de la science dans les soins de la peau. Et The Ordinary continuera d’améliorer l’intégrité de la communication et des prix dans l’industrie de la beauté. Cela signifie que nous dirons lentement au revoir à HIF, Hylamide, Abnomaly et The Chemistry Brand.

Selon le communiqué publié par DECIEM sur ses réseaux sociaux, « cette nouvelle approche nous permettra de faire plus de ce que vous aimez, tout en nous laissant l’espace pour innover avec de nouvelles marques à l’avenir ».

Il n’en reste pas mois que c’est un véritable crève cœur pour les clientes et clients fidèles qui vont devoir faire des réserves de leurs produits préférés et/ou se mettre en quête d’équivalents. HIF, Hylamide, Abnomaly et The Chemistry Brand disparaîtront totalement une fois les derniers stocks écoulés.

Crédit photo image de Une : © DECIEM