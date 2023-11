Valérie et Jelle, un mariage à 23 604 € : « Au pire on se sépare, c’est triste, mais ce n’est pas la fin du monde »

Cette semaine, dans notre rubrique « D’amour et d’eau fraîche » on s’attaque au budget du mariage de Valérie et Jelle !

Dans notre rubrique « D’amour et d’eau fraîche » des lectrices ont joué le jeu et nous détaillent leur jour J, finances incluses. Allez hop, on s’attaque au mariage de Valérie et Jelle, qui leur a coûté 23 604 € pour 110 invités.

Le mariage de Valérie et Jelle

Le couple : Valérie et Jelle

Âges : 32 et 30 ans

Ensemble depuis… : 10 ans

Mariés depuis… : 4 ans (janvier 2019)

Métiers : spécialiste en recherche d’information pour Valérie et chercheur en science du vivant pour Jelle

Lieu de vie : Pays-Bas

Lieu du mariage : Pays-Bas

Nombre d’invités : 110

Total dépensé pour le jour J : 23 604 €

Avant le mariage

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en septembre 2013. Je venais de débarquer aux Pays-Bas pour finir mes études pour une période de deux ans. Je joue de la musique donc j’ai décidé d’aller jouer avec l’orchestre d’harmonie universitaire, et Jelle jouait aussi dans cet orchestre. Nous nous sommes rapprochés et l’on s’est mis en couple assez vite finalement ! Début novembre nous nous fréquentions déjà !

Crédits : photos personnelles

Au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ?

Nous nous sommes mariés en janvier 2019, environ un an après la demande en mariage, donc après à peu près quatre ans et demi.

Pourquoi avoir choisi ce mode d’union ?

J’évoque au-dessus la demande en mariage. C’était plus histoire de rendre la chose officielle et pour le romantisme, puisque c’est quelque chose dont nous avions discuté ensemble auparavant. Donc ce n’est pas tombé comme un cheveu sur la soupe et la demande a, pour nous, eu pour fonction d’officialiser la chose, que oui, c’est ce que nous souhaitions tous les deux, et de marquer le début des préparatifs !

Nous avons décidé de nous marier à la fois pour des raisons pragmatiques, et à la fois parce qu’on s’aime. Si on commence par le côté pragmatique, il y a le fait que nous sommes de deux nationalités différentes, et même avec l’Europe, nous étions à l’époque en plein Brexit. Se marier permet d’acquérir la nationalité de l’autre sans renoncer à sa propre nationalité.

Ce qui veut dire que même si l’Europe venait à être dissoute, nous ne serions pas coincés dans un choix impossible, ou dans un imbroglio administratif à base de titre de séjours, etc. Par contre, niveau fiscal, ici aux Pays-Bas, ça ne change rien d’être marié ou pas, donc ça n’a pas pesé dans la balance. Ensuite, à part ça, on s’aime et le mariage fait partie de nos valeurs. Pouvoir partager ce bonheur avec d’autres. Avoir une base solide pour construire une famille, des projets à deux, etc.

Viviez-vous ensemble avant de vous unir ?

Oui, depuis deux ans déjà.

Comment avez-vous planifié votre célébration ? Combien de temps à l’avance ?

Un peu moins d’un an à l’avance. Disons en avril, pour un mariage en janvier.

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs ?

Oui et non. Disons que j’adore faire des recherches poussées, faire des listes de pour et contre, étudier plusieurs options pour avoir la meilleure dans mon budget. C’est vraiment quelque chose qui me plait. Jelle moins, alors en général on discute de ce qu’on veut (pour le mariage, mais en vrai, pour plein de choses dans notre couple, que ce soit l’achat d’une nouvelle cafetière ou l’achat d’une maison, ou la préparation d’un mariage), on se donne notre vision des choses, on essaie de trouver une ligne commune. Je fais mes recherches et je présente quelques options à Jelle. Parfois il met un véto sur une option. Et sinon on discute les quelques options que je montre et on décide ensemble.

Par contre niveau bricolage, je dirais qu’on en a fait autant l’un que l’autre.

Est-ce que la préparation a été source de stress ?

Pas vraiment. On a eu quelques petits soucis avec la salle, mais qui ont été réglés par notre super traiteur. Et sinon, on ne s’est pas vraiment pris la tête. Après, c’est vrai qu’on avait un budget très confortable, donc on n’a pas eu de choix très draconiens à faire, même si on a essayé de ne pas dépenser trop inutilement. Enfin bon, c’est un peu hypocrite de dire ça, puisqu’en théorie, on peut se marier gratuitement aux Pays-Bas, le mercredi à la mairie, avec deux témoins chacune et maximum quatre invités. Mais nous voulions tout de même avoir un jour spécial pour nous et aussi faire en sorte que nos invités soient contents de cette journée.

Quelles étaient les choses dont vous ne vouliez vraiment pas à votre mariage ?

Nous ne voulions pas d’un repas qui traine en longueur. Pour référence, notre repas a commencé à 18 heures, et à 20h30 il était terminé. Après pour remettre en contexte, nous avions une partie des invités qui étaient invités à la cérémonie en mairie, à l’église, au cocktail, au repas et à la soirée, et une partie des invités était uniquement invités à l’église et à la soirée, donc hors de question de faire durer un repas en longueur. Pour info, tout le monde était bienvenu à la cérémonie, mais évidemment, seulement une partie des personnes qui n’étaient pas invitées au diner sont venus à la cérémonie, la plupart des gens non invités au diner ne sont pas venus a la cérémonie. Ça peut paraitre bizarre, mais aux Pays-Bas c’est normal de faire comme ça !

Crédits : photos personnelles

Nous ne voulions pas également d’une fête qui doive se terminer à minuit ou 1h du matin. Beaucoup de lieux aux Pays-Bas ferment à minuit, ou 1h du matin grand max. Pour moi c’était inconcevable.

De plus, je voulais aussi que les gens puissent faire la fête et boire de l’alcool, sans risquer l’accident en partant du mariage. Sans pour autant picoler sans raison ! Mais en hiver, en plus nous avions de la neige, même deux bières et la fatigue, ce n’est pas forcément recommandé…

Crédits : photos personnelles

Nous avions aussi des invités qui venaient de loin (de France), nous avons donc choisi un lieu atypique pour un mariage ; un logement de groupe avec une grande salle de réception, avec des dortoirs accolés pour les plus petits budgets, des lodges pour les budgets moyens et quelques chambres plus luxueuses (pour les grands-parents, parents, et puis aussi pour nous deux). Pas besoin de prendre sa voiture ! Nous avions privatisé l’ensemble du domaine, donc pas de soucis à se faire par rapport au bruit et aux voisins, et ça nous a permis de faire un brunch le lendemain matin et de profiter de tout le monde un peu plus longtemps.

Quel poste vous semblait le plus important à organiser ? Lequel l’était moins ?

Difficile à dire. Tout semblait important. Probablement le choix du lieu était important, puisque tout le reste en découlait. Ensuite il y a eu la cérémonie à l’église à préparer. Et puis faire en sorte que ce mariage bilingue puisse être suivi par tout le monde. Et le contrat de mariage. Nous avons voulu nous protéger mutuellement que ce soit en cas de divorce, mais aussi de décès, ou si l’un de nous décide de travailler moins pour éventuellement élever un enfant, pour que la retraite soit la plus juste possible, même en cas de divorce ou de décès. Et nous avons aussi voulu protéger nos biens respectifs au cas où l’un d’entre nous voudrait monter son entreprise, en cas de faillites.

Le poste traiteur est un peu passé au second plan. Disons que c’était important d’avoir de la nourriture, mais nous n’avions pas de souhaits vraiment particuliers. Donc on a choisi un restaurant qui faisait aussi ce genre de prestation. Ils nous ont fait un menu avec deux choix entrée, plat, dessert et nous avons choisi. Pareil pour les vins, ils ont fait une suggestion, c’était bien et pas trop cher, on a pas cherché plus loin.

Pareil pour les fleurs. À part mon bouquet, nous n’avions pas de décorations florales. Nous avons DIY des décorations avec des rubans et des pommes de pin ramassées, mais sinon ce n’était pas une priorité pour nous.

Y a-t-il un moment où vous avez voulu faire marche arrière ?

Non jamais.

Avez-vous dû renoncer à des choses dans l’organisation pour rentrer dans votre budget ?

Pas vraiment. Nous avons fait attention, mais nous ne nous sommes pas privés.

Comment avez-vous financé votre union ?

Sur nos économies. Nos parents ont ensuite voulu participer et nous avons reçu des enveloppes le jour J, mais cela n’a pas influé sur nos choix de budget. Nous pouvions financer le mariage avec ou sans ces cadeaux.

Le jour du mariage

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Pas vraiment, nous étions heureux d’être le jour J, tout était prêt. Alors forcément, on n’est pas à l’abri d’un imprévu, mais bon, nous avions tout planifié. Le frère de Jelle était en charge de répondre aux éventuelles questions des invités si jamais ils avaient un souci, ne trouvaient pas le lieu, etc. Notre seule tâche à Jelle et à moi était de profiter de la journée.

Crédits : photos personnelles

Est-ce que tout s’est passé comme vous l’aviez prévu ?

Oui! Le seul moment de stress fut que mes parents se sont à moitié perdus sur le chemin entre chez nous et la mairie. Il a fallu les attendre en priant pour qu’il puisse se retrouver. Il y a 4 ans, mes parents et le GPS n’étaient pas encore les meilleurs amis du monde !

Pour le dessert, nous avions prévu une petite tour montée en choux/chocolats/fruits pour notre table. Pareil pour toutes les autres tables, mais sans la tour. Mais notre traiteur a voulu faire les choses en grand et nous faire plaisir, du coup il était un peu à la bourre sur le dessert, et les tours étaient un petit peu décevantes pour un standard français. Mais les Néerlandais ne se sont aperçus de rien, et c’était très bon !

Avez-vous regretté d’avoir investi autant / pas assez dans votre union ?

Non.

Avez-vous regretté le choix des invités ? Auriez-vous aimé en inviter plus ? Moins ?

Non je pense que c’était le bon nombre et les bonnes personnes.

Pouvez-vous citer 3 moments qui vous ont marqués pendant cette journée ? Pour quelles raisons ?

Après la cérémonie nous sommes allés en voiture de l’église au lieu de réception juste Jelle et moi (pas de chauffeur, juste nous deux). C’était une petite demi-heure en voiture, il me semble. C’était vraiment un moment spécial, hors du temps, juste mariés, juste tous les deux pour savourer ce moment.

Le discours de mon père, aussi très touchant. Il a fait l’effort de le faire en anglais, pour n’exclure personne. Et il est vraiment très fort en discours, mon papa, il sait vraiment trouver les bons mots.

L’échange des voeux entre Jelle et moi.

En vrai, plein d’autres moments aussi, c’est dur de choisir.

Après le mariage, le debrief

Dans quel poste de dépenses ne regrettez-vous pas d’avoir mis le paquet ? Pourquoi ?

Le cocktail et les trucs à grignoter pour la soirée, parce que oui, on a servi des frites en fin de soirée, et les gens étaient super contents. Pas besoin de canapés hors de prix, de plateaux de foie gras et j’en passe.

Si vous pouviez retourner en arrière, qu’est-ce que vous changeriez ?

Rien, vraiment. Même les petits couacs, comme la pièce montée un peu ratée, et bien au final, c’est ce qui rend notre mariage unique et ce ne sont pas des choses très importantes.

Pensez-vous que le mariage a renforcé votre couple ?

Oui, c’est un gros projet de préparer ensemble un mariage. Et ça permet de découvrir certaines choses à propos de l’un et l’autre, de quelle manière l’on fonctionne, de quelle manière on communique, autre que les choses du quotidien.

Au final je trouve que ça prépare à l’achat/rénovation d’une maison, à l’éventuelle arrivée d’un bébé, ou autre gros projet de couple, qui sont autrement plus engageants qu’un mariage. Parce qu’un mariage, au pire, on se sépare, c’est triste, mais ce n’est pas la fin du monde. Bon, une maison, c’est déjà plus embêtant, et en général ça a de grosses conséquences financières de se séparer après l’acquisition d’une maison. Et encore pire, avec des enfants, une séparation a de grosses conséquences émotionnelles. Donc je trouve que le mariage, c’est un bon début pour être sûrs de soi avant de se lancer dans quelque chose d’encore plus grand après.

Êtes-vous toujours ensemble actuellement ?

Oui.

Quels sont vos futurs grands projets de couple ?

Alors je vais parler du futur dans le passé : nous nous sommes mariés en janvier 2019. Nous avons acheté une maison en novembre 2019, et nous avons emménagé en février 2020. Et en juillet 2022 est née notre fille. Pour l’instant, pas de nouveaux gros projets en vue, à part profiter de notre vie à tous les trois et d’être heureux !

Merci à Valérie et Jelle d’avoir partagé ce joli moment avec nous.

