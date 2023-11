Sam et Tiphaine, un mariage à 15 800 € : « Mes parents n’ont pas pu assister à notre mariage »

Cette semaine, dans notre rubrique « D’amour et d’eau fraîche » on s’attaque au budget du mariage de Sam et Tiphaine !

Dans notre rubrique « D’amour et d’eau fraîche » des lectrices ont joué le jeu et nous détaillent leur jour J, finances incluses. Allez hop, on s’attaque au mariage de Sam et Tiphaine, qui leur a coûté 15 800 € pour 80 invités.

Le mariage de Sam et Tiphaine

Le couple : Sam et Tiphaine

Âges : 39 pour Sam et 30 ans pour Tiphaine

Ensemble depuis… : 6 ans

Mariés depuis… : août 2023

Métiers : Sam est comptable et Tiphaine fait de la logistique pour une entreprise de voiture

Lieu de vie : Stratford-upon-Avon en Angleterre

Lieu du mariage : The Manor house, Moreton in Marsh

Nombre d’invités : 50 invites + 6 enfants pour la cérémonie et 80 pour la soirée. En Angleterre, on invite plus de personnes pour la soirée dansante alors qu’en France, c’est l’inverse.

Total dépensé pour le jour J : 15 800 €

Avant le mariage

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

Nous nous sommes rencontrés en 2017 à une soirée entre collègues. On travaillait pour la même chaîne d’hôtel, mais pas le même établissement.

Au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ?

Au bout de quatre ans de relation.

Pourquoi avoir choisi ce mode d’union ?

Par amour déjà ! Nous avons aussi une petite fille qui a le nom de famille de son papa, mais comme je voyage régulièrement en avion seule avec elle, je voulais pouvoir avoir nos deux noms pour faciliter les trajets, et ne plus avoir à apporter son certificat de naissance pour prouver notre relation.

Viviez-vous ensemble avant de vous unir ?

Oui.

Comment avez-vous planifié votre célébration ? Combien de temps à l’avance ?

On a commencé deux ans à l’avance. Le mariage se faisant en Angleterre, j’avais deux dates très précises coïncidentes avec des week-ends de ponts en France, et je voulais être sûre d’avoir une de ces dates.

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs ?

Plus ou moins, j’ai fait le gros pour réserver le lieu et les prestataires. Après, on s’est facilité la vie en choisissant un hôtel qui fournissait le repas, les boissons et le DJ. Mon chéri a, quant à lui, fait nos gâteaux de mariage, donc il a eu plus d’investissement juste avant le mariage.

Est-ce que la préparation a été source de stress ?

Honnêtement oui, énormément, d’une part parce que nous avions des idées très différentes de ce que mes beaux-parents voulaient, et d’autre part parce que je me suis aussi beaucoup mis la pression pour que tout soit facile et accessible pour mes invites venant de France.

Quelles étaient les choses dont vous ne vouliez vraiment pas à votre mariage ?

On ne voulait pas se marier à l’église, et pas de jeux entre les mariés pendant le repas.

Quel poste vous semblait le plus important à organiser ? Lequel l’était moins ?

La localisation, parce que je voulais qu’une fois sur place, les invités venant de France n’aient pas à se déplacer. Ensuite, le deuxième point important était le repas : on voulait prouver que la nourriture en Angleterre était bonne (les clichés ont la peau dure).

Y a-t-il un moment où vous avez voulu faire marche arrière ?

Pas dans le sens « ne pas se marier », mais plutôt de décider de faire un mini mariage en petit comité, pour éviter les commentaires sur comment on voulait organiser notre mariage.

Avez-vous dû renoncer à des choses dans l’organisation pour rentrer dans votre budget ?

Non pas vraiment, on a fait attention au budget, mais sans se priver non plus.

Comment avez-vous financé votre union ?

Une partie par nous-mêmes et une partie grâce à mes parents.

Le jour du mariage

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Non pas spécialement, mais je l’étais plus les jours avant, avec les préparations de dernière minute.

Est-ce que tout s’est passé comme vous l’aviez prévu ?

Alors non, pas vraiment. Mon père a fait un malaise en chemin pour l’aéroport, les secours sont intervenus, mais il a dû passer une semaine à l’hôpital pour un gros problème de cœur. Mes parents n’ont donc pas pu assister à notre mariage.

Avez-vous regretté d’avoir investi autant / pas assez dans votre union ?

Non, parce que tout s’est bien déroulé et on a eu beaucoup de compliments. Je ne vois pas trop comment on aurait pu dépenser moins.

Avez-vous regretté le choix des invités ? Auriez-vous aimé en inviter plus ? Moins ?

Non, on avait les personnes importantes avec nous, et j’ai été très touchée que tous nos invités de France répondent présents.

Pouvez-vous citer 3 moments qui vous ont marqués pendant cette journée ? Pour quelles raisons ?

La veille du mariage, j’ai reçu un très beau message de mon papa qui m’a beaucoup émue

Le moment de la cérémonie, où on a enfin pu se voir tout beaux

Le discours de mon homme, avec une partie faite dans un français impeccable.

Après le mariage, le debrief

Dans quel poste de dépenses ne regrettez-vous pas d’avoir mis le paquet ? Pourquoi ?

La baby-sitter, elle nous a sauvé la vie en s’occupant de notre fille ! Aussi, la nourriture était vraiment bonne.

Si vous pouviez retourner en arrière, qu’est-ce que vous changeriez ?

Que mes parents puissent venir !

Pensez-vous que le mariage a renforcé votre couple ?

Oui et non, on avait déjà un enfant, donc on était déjà unis pour la vie, mais on est heureux de l’avoir fait.

Êtes-vous toujours ensemble actuellement ?

Oui.

Quels sont vos futurs grands projets de couple ?

On part bientôt en lune de miel et on attend notre 2ᵉ enfant !

