Alexandre et Sarah, un mariage à 7 680 € : « Je regrette de ne pas avoir mieux fait les choses »

Cette semaine, dans notre rubrique « D’amour et d’eau fraîche » on s’attaque au budget du mariage d’Alexandre et Sarah !

Dans notre rubrique « D’amour et d’eau fraîche », des lectrices ont joué le jeu et nous détaillent leur jour J, finances incluses. Allez hop, on s’attaque au mariage d‘Alexandre et Sarah, qui leur a coûté 7 680 € pour 100 invités.

Le mariage d’Alexandre et Sarah

Le couple : Alexandre et Sarah

Âges : 26 ans au moment du mariage

Ensemble depuis… : 11/11/2018

Mariés depuis… : 03/07/2021

Métiers : Paysagiste et Collaboratrice d’agence dans l’assurance

Lieu de vie : Grenoble

Lieu du mariage : Grenoble

Nombre d’invités : 100

Total dépensé pour le jour J : 7 680 €

Avant le mariage

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

Nous nous sommes rencontrés au lycée puis chacun a mené son chemin. Cinq ans après le lycée, Alexandre m’a contacté sur Instagram pour se revoir.

Au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ?

Alexandre m’a demandé en mariage après un an et demi de relation. Je ne m’y attendais pas…

Pourquoi avoir choisi ce mode d’union ?

Nous étions déjà pacsés depuis mai 2019, car je suis tombée enceinte. Nous souhaitions une fête simple à la mairie.

Viviez-vous ensemble avant de vous unir ?

Oui, depuis janvier 2019.

Comment avez-vous planifié votre célébration ? Combien de temps à l’avance ?

J’ai commencé les préparatifs du mariage en mars 2021 pour une célébration le 3 juillet 2023. Nos familles nous ont beaucoup aidés dans l’organisation.

Photo personnelle

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs ?

Je dirais 60 (moi) / 40 (Alexandre). Il m’a beaucoup aidé dans deux postes importants, la décoration extérieure et le traiteur.

Est-ce que la préparation a été source de stress ?

Oui, énormément, je ne dormais plus les semaines précédant le mariage.

À lire aussi : Louise et Adrien, un PACS à 550 € : « Je ne voulais pas de fête, pas de monde, pas de célébration ! »

Quelles étaient les choses dont vous ne vouliez vraiment pas à votre mariage ?

Je ne voulais pas d’entrée grandiose sur du Patrick Sébastien, aucune musique style la chenille ou les danses des canards… Je ne voulais pas décoration bling-bling avec strass et paillettes.

Quel poste vous semblait le plus important à organiser ? Lequel l’était moins ?

Pour moi un mariage réussit, c’est avant tout de la musique, un bon repas et des boissons à volonté.

Photo personnelle

Y a-t-il un moment où vous avez voulu faire marche arrière ?

Non pas vraiment, mais j’ai cru à un moment que je n’arriverais pas à tout organiser pour la date prévue… Je pensais que j’allais devoir décaler.

Avez-vous dû renoncer à des choses dans l’organisation pour rentrer dans votre budget ?

Ce n’est pas réellement un problème de budget, mais plutôt de temps, car je n’ai pas trouvé de DJ disponible pour juillet (alors que le début de mes recherches était en mars).

Comment avez-vous financé votre union ?

Nos parents nous ont aidés en payant certains postes, et, pour le reste, ce sont nos économies.

Le jour du mariage

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Je me suis réveillé à 6 heures, car je n’arrivais plus à dormir… J’étais tellement stressée que je n’ai pas vraiment profité de mon mariage comme je l’aurais voulu.

Est-ce que tout s’est passé comme vous l’aviez prévu ?

Non, l’organisation du déroulement de la journée ne s’est pas passée comme je l’imaginais. Nous nous sommes mariés à 11 heures à la mairie, ensuite, nous avons pris le repas du midi ainsi que celui du soir. C’était une journée très longue à organiser ! Parfois, c’était un peu la panique.

Avez-vous regretté d’avoir investi autant / pas assez dans votre union ?

Je regrette de ne pas avoir mieux fait les choses, de n’avoir pas pris plus de temps et de ne pas avoir assez profité le jour J.

Avez-vous regretté le choix des invités ? Auriez-vous aimé en inviter plus ? Moins ?

Non, notre liste était parfaite.

Pouvez-vous citer 3 moments qui vous ont marqués pendant cette journée ? Pour quelles raisons ?

Lorsque mon père m’a accompagné à la mairie devant tous nos invités

Lorsque mes parents et mes beaux-parents ont fait un discours

Lorsque mon mari et moi nous sommes découverts apprêtés. Nous n’avions pas dormi ensemble la veille du mariage ! C’était les moments les plus émouvants.

Après le mariage, le debrief

Dans quel poste de dépenses ne regrettez-vous pas d’avoir mis le paquet ? Pourquoi ?

Ma robe et le costume de mon mari, ainsi que les alliances. Nous nous sommes vraiment fait plaisir et nous en profitons chaque jour lorsque nous mettons nos alliances. Ainsi que la décoration extérieure, c’était vraiment très beau à mon goût.

Photo personnelle

Si vous pouviez retourner en arrière, qu’est-ce que vous changeriez ?

J’aurais pris un DJ.

Pensez-vous que le mariage a renforcé votre couple ?

Je ne pense pas, nous sommes toujours les mêmes et notre relation est exactement la même.

Êtes-vous toujours ensemble actuellement ?

Oui, bien sûr.

Quels sont vos futurs grands projets de couple ?

Nous souhaitons embellir notre maison et peut-être un deuxième enfant dans quelques années…

Merci à Alexandre et Sarah d’avoir partagé ce joli moment avec nous.

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

N’oubliez pas, dans les commentaires, que les personnes qui participent à la chronique sont susceptibles de vous lire. Merci de rester bienveillant.

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

Écoutez l’Apéro des Daronnes, l’émission de Madmoizelle qui veut faire tomber les tabous autour de la parentalité.