Blandine et Rémi, un mariage à 14 521 € : « On a craint de manquer, on s’est retrouvé avec trop ! »

« D’amour et d’eau fraîche » est la nouvelle rubrique de Madmoizelle, celle qui épluche le budget des couples mariés ou pacsés. Cette semaine, nous détaillons le mariage de Blandine et Rémi !

N’oubliez pas, dans les commentaires, que les personnes qui participent à la chronique sont susceptibles de vous lire. Merci de rester bienveillant.

Comment doit être un mariage pour être réussi ? Et les idées déco, on les trouve où ? Comment être loin des clichés et original ? C’est grave si, au contraire, on aime que ça se déroule comme dans les films ? Faut-il inviter toute la famille ou juste un peu ? Et le traiteur, on le choisit comment ? Mais surtout, la grande question : combien ça coûte réellement, un mariage ou un pacs ?

Dans notre nouvelle rubrique « D’amour et d’eau fraîche » des lectrices ont joué le jeu et nous détaillent leur jour J, finances incluses.

Le mariage de Blandine et Rémi

Le couple : Blandine et Rémi

Âges : 36 et 31 ans

Ensemble depuis… : octobre 2018

Mariés depuis… : pacsés le 10 juin 2021, mariés le 29 octobre 2022

Métiers : professeur en lycée professionnel / agent administratif

Lieu de vie : Vénissieux (banlieue lyonnaise)

Lieu du mariage : pour le mariage civil : Buellas, près de Bourg-en-Bresse. Pour le mariage religieux : Lyon puis fête à Saint-Etienne-sur-Chalaronne (dans l’Ain)

Nombre d’invités : 190

Total dépensé pour le jour J : 14521 €

Avant le mariage

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

On s’est rencontré en 2018, via une association médiévale qui se réunissait dans la colocation de Blandine.

Au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ?

On a décidé de se pacser après avoir emménagé ensemble, fin 2020, puis on a voulu se marier après trois ans de relation.

Pourquoi avoir choisi ce mode d’union ?

Le PACS, c’était surtout pour créer un premier foyer fiscal après avoir emménagé ensemble (et ça avait un peu valeur de fiançailles). Le mariage, c’était pour concrétiser le PACS de manière plus durable. C’était aussi important pour nous.

Crédits : Adeline Melliez – adeline-melliez.com

Viviez-vous ensemble avant de vous unir ?

Oui, depuis novembre 2020, soit deux ans avant le mariage.

Comment avez-vous planifié votre célébration ? Combien de temps à l’avance ?

On en a parlé à l’été 2021 et concrétisé le projet dès le mois de septembre, soit un an à l’avance. Mais on a mis du temps à se mettre en route dans les préparatifs, et on s’y est vraiment mis l’été 2022, soit quatre mois avant.

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs ?

Plutôt oui, Blandine un peu plus. Mais c’est resté assez équilibré !

Est-ce que la préparation a été source de stress ?

Pas forcément tout le temps, mais à certains moments oui. Par exemple, on a galéré à trouver une salle qui soit disponible, assez grande et pas trop chère. Blandine était moins sereine au mois de septembre, car il fallait en plus gérer sa rentrée scolaire, période la plus dense de l’année. On avait aussi choisi de faire un mariage plus ou moins participatif, où chacun apportait quelque chose ou rendait un service. Savoir si ce serait bien accueilli et si tout se goupillerait bien était parfois inquiétant.

À lire aussi : Anne-Sophie et Emmanuel, un mariage à 32 110 € : « C’est déjà fini, tout ça pour ça »

Quelles étaient les choses dont vous ne vouliez vraiment pas à votre mariage ?

Des jeux sexistes ou crado (la jarretière, le pot de chambre…), pas de DJ tout court (une bonne

playlist fait l’affaire ! et un coup de main des potes) et le moins de déchets possibles (nappes et serviettes en papier : oust !).

Quel poste vous semblait le plus important à organiser ? Lequel l’était moins ?

Le plus important et inquiétant dans la gestion, c’était le repas. Spoiler alert : il y a eu trois fois trop à manger. La cérémonie religieuse aussi, car c’est un moment solennel. Le moins important pour Blandine, c’était la coiffure, le maquillage, la robe : la simplicité suffit.

Crédits : Adeline Melliez – adeline-melliez.com

Y a-t-il un moment où vous avez voulu faire marche arrière ?

On a imaginé repousser l’échéance pour avoir plus de temps d’organisation, et puis finalement non.

Avez-vous dû renoncer à des choses dans l’organisation pour rentrer dans votre budget ?

C’est plutôt l’inverse : à la base, on voulait un mariage tout petit budget, qui s’est grossi au fur et à mesure des besoins (traiteurs, location de matériel, imprévus…).

Crédits : Adeline Melliez – adeline-melliez.com

Comment avez-vous financé votre union ?

Avec nos économies personnelles (en grosse partie venant d’un héritage de Blandine) ainsi que l’aide des parents, à peu près moitié-moitié.

Le jour du mariage

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Blandine : moins le jour J que la veille, où il fallait tout installer et organiser. Pour le jour J, le

programme était bien calé, donc rassurant.

Rémi : j’étais un peu stressé le matin du jour J, et le stress est parti une fois que les événements ont commencé. La séance photo nous a relaxés, car c’était cool et sans chichis, parfait avant la cérémonie !

Crédits : Adeline Melliez – adeline-melliez.com

Est-ce que tout s’est passé comme vous l’aviez prévu ?

Globalement oui, à part un souci de dégât des eaux à 3h du matin : les toilettes débordaient et la proprio ne répondait pas au téléphone. Aussi, tout était plus long que prévu, on n’avait pas calculé assez large pour le timing (service au buffet, animation…)

Avez-vous regretté d’avoir investi autant / pas assez dans votre union ?

Un peu, on se dit que plusieurs choses étaient de trop : la quantité de nourriture et de boissons (deux fûts de bière à peine entamés, 70L de punch tout juste touchés). Blandine avait deux robes, une seule aurait suffi. À l’inverse, on aurait aimé investir plus dans le budget photo, pour la soirée ou la préparation.

Crédits : Adeline Melliez – adeline-melliez.com

Avez-vous regretté le choix des invités ? Auriez-vous aimé en inviter plus ? Moins ?

On ne pouvait pas en inviter plus (190 invités !), par rapport à la taille de la salle. On a tous les deux une famille nombreuse et beaucoup d’amis en couple, ça monte vite ! Petite déception : des invités très proches n’ont pas pu venir au dernier moment, à cause du Covid ou d’autres maladies automnales.

Pouvez-vous citer 3 moments qui vous ont marqué pendant cette journée ? Pour quelles raisons ?

La cérémonie religieuse, très émouvante (mais ça passe vite !) et drôle à la fois : nos amis et

nos familles étaient à la musique, et le père de Blandine a joué un beau morceau à la trompette. Le prêtre est un ami, et le moment d’évoquer les défunts de la famille était poignant.

nos familles étaient à la musique, et le père de Blandine a joué un beau morceau à la trompette. Le prêtre est un ami, et le moment d’évoquer les défunts de la famille était poignant. La première danse : la création de la chorégraphe de Lindy Hopon a été source de beaucoup de changements et de disputes… On s’est entraînés juste avant dans les vestiaires de la salle, et on n’était pas prêts au moment du démarrage de la musique, ce qui a valu une entrée fracassante de Blandine en courant dans les escaliers. On était pile à temps !

La séance photo : très naturelle et peu prise de tête, on avait peu d’idées et on s’est laissé guider en jouant avec le décor. La lumière était magnifique !

Après le mariage, le debrief

Dans quel poste de dépenses regrettez-vous de ne pas avoir mis le paquet ? Pourquoi ?

La sono. On pensait que c’était compris dans le prix de la salle, mais il a fallu ajouter ça au dernier moment. Un ami a géré le son toute la soirée, d’autant plus qu’il y avait un fest-noz — un concert live de musique bretonne — prévu ! Même si le dégât des eaux nous a un peu gâché la fin de soirée, la salle était très belle et atypique, et bénéficiait d’un dortoir où nos amis ont pu rester dormir.

Crédits : Adeline Melliez – adeline-melliez.com

Si vous pouviez retourner en arrière, qu’est-ce que vous changeriez ?

Rémi : la dépense traiteur, prévue trop large et au dernier moment. On a craint de manquer, on s’est retrouvé avec trop ! Mais c’était très bon.

Blandine : j’aurais gardé la robe et la coiffure du mariage civil, plus simples et plus authentiques. De manière générale, on aurait aimé faire un mariage à plus petit budget.

Pensez-vous que le mariage a renforcé votre couple ?

Oui, dans le sens où on a beaucoup discuté avant de sujets variés et profonds pour se mettre

d’accord, se découvrir, s’engueuler… On a pris conscience de l’importance de faire encore plus

d’efforts au quotidien pour que notre relation se passe bien, puisqu’on a choisi de passer notre vie ensemble, et que la séparation n’est évidemment pas envisagée sur le long terme.

Êtes-vous toujours ensemble actuellement ?

OUIIIIIII !

Quels sont vos futurs grands projets de couple ?

Fonder une famille avec un premier enfant et un deuxième chat, et devenir propriétaire d’un

logement dans un habitat collectif (ça se monte doucement).

Crédits : Adeline Melliez – adeline-melliez.com

Est-ce que vous avez envie de partager des comptes Instagram ou autre qui vous ont aidé à préparer / ont inspiré votre célébration ?

On a très peu utilisé les réseaux sociaux pour notre préparation, excepté Pinterest, mais parfois l’overdose rend malade… À consommer avec modération ! On a favorisé les expériences et conseils de nos proches pour faire un truc à notre image : un joyeux bordel sous le signe de notre divinité tutélaire « Al Arrach » ! Blandine avait deux petits bouquins sur le sujet, mais qui n’ont pas été d’une grande aide.

Merci à Blandine & Rémi d’avoir partagé ce joli moment avec nous.

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

Témoignez sur Madmoizelle Pour témoigner sur Madmoizelle, écrivez-nous à :

[email protected]

On a hâte de vous lire !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.