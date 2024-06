3 sacs à dos tendance pour la première rentrée scolaire des enfants

Qui dit rentrée scolaire, dit fournitures scolaires. Et le sac ou le cartable sont des incontournables ! Et pour cette première rentrée en maternelle, voici les tendances.

Rassurons-nous, on n’est pas forcées d’acheter un nouveau sac à dos ou cartable à chaque rentrée. Déjà parce que c’est un budget, et ensuite parce qu’un cartable ou un sac à dos, s’ils sont bien fichus, peuvent tenir la route pendant un bout de temps, même s’ils servent aussi de ballon de foot à la récré.

Si cette année, vous décidez d’offrir à votre progéniture le sac à dos qui fera pâlir d’envie ses potes en culottes courtes, on vous a fait une sélection avec diverses marques, divers budgets aussi, mais tous d’une super qualité et de toute beauté.

Sélection de trois sacs à dos pour la rentrée

Voici une sélection de trois sacs à dos pour la rentrée de votre progéniture, pour la crèche ou l’école maternelle. La prochaine fois, on vous parlera des tendances cartables, à destination des plus grands.

1 – Le sac à dos Jeanne le chat de chez Lilliputiens

Rose pailleté, il est aussi relativement grand, suffisamment pour contenir une gourde — Lilliputiens en fait d’ailleurs des très jolies et adaptées aux petits —, une boite à gouter et un doudou. Son plus ? Sa poche supplémentaire zippée sur l’avant qui permet de contenir tous les petits secrets de votre héritier.

My first bag de Childhome

Assez petit et bien adapté aux plus petites épaules, il pourra accompagner votre enfant dans ses premiers pas vers la crèche ou la maternelle. Poche zippée sur le devant, grande poche sur le dessus, et petite poche à l’intérieur, il existe aussi en divers coloris, tous très mignons.

3 – Le sac à dos Mr. Dino de Trixie

Bretelles rembourrées, poche intérieure spéciale pour ranger la gourde, Fermeture Éclair facile à ouvrir par les petites mains et grande capacité de rangement, c’est tout ce que propose ce sac à dos de la marque Trixie. Et si vous n’êtes pas dans la team dinosaures (personne n’est parfait), il y a plein d’autres animaux disponibles.

