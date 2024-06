Louise, 9 ans, comme 450 autres enfants handicapés ne pourra plus bénéficier d’un transport scolaire à la rentrée

L’inclusivité des enfants en situation de handicap, ce ne sera pas pour la rentrée scolaire 2024. En Loire-Atlantique, 450 familles vont être privés de transport scolaire.

« Un p’tit truc en +? Un gros truc en moins en @loireatlantique », ironise Caroline Boudet sur X au sujet de la décision du conseil départemental de Loire-Atlantique de ne plus prendre en charge le transport scolaire de 450 familles d’enfants handicapés. Caroline Boudet est la maman de Louise, 9 ans, atteinte de trisomie 21. La fillette pouvait bénéificier de ce transport collectif jusqu’ici, ce qui permettait à ses parents de souffler, mais à la rentrée, ces derniers vont devoir trouver une nouvelle solution.

« Sans doute qu’il y aura des moments où on devra choisir entre travailler ou emmener Louise à l’école », témoigne auprès de France Bleu Rémy, le père de Louise. « Ça nous ferait perdre quasiment 45 minutes le matin et l’après-midi, selon la circulation. »

Le Conseil départemental de Loire-Atlantique ne prendra plus en charge les familles dont l’enfant est scolarisé à moins de cinq kilomètres de chez lui en élémentaire, et moins de dix en collège. Elles recevront à la place une indemnité kilométrique, en fonction de leur revenu fiscal. Les parents qui accompagneront leur enfant en transports en commun verront, eux, leur abonnement remboursé. S’ils font appel à un accompagnant, ce sera également le cas.

Un p'tit truc en +? Un gros truc en moins en @loireatlantique . Le conseil départemental supprime une grande partie des transports adaptés aux élèves avec #handicap. Signez et RT pour soutien svp ! https://t.co/guWHcWS3lX — caroline boudet (@carolineboudet) June 3, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Les justifications du Conseil départemental

Toujours à France Bleu, la Directrice générale Solidarité au Département, Cécile Chollet a déclaré comprendre « les inquiétudes d’organisation personnelle ». Elle argue cependant qu’entre 2018 et 2024, le nombre d’élèves transportés a grimpé de 29%. Et que le budget handicap est passé, sur cette même période, de six à dix millions d’euros : « Non, on ne fait pas d’économies. Comme je vous le dis, le budget handicap augmente. C’est même celui qui augmente le plus en 2024. Il n’y a pas de fin de soutien. Effectivement, il se module mais ce n’est pas une économie en tant que telle. ». Une décision qui ne convaincs pas les familles concernées qui ont lancé une pétition sur Change.org. À date, elle a receuilli 4116 signatures.