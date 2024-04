Soutenez « All kids are cool kids », le premier magazine pour familles d’enfants handicapés

Dans un article paru dans « ELLE », Pauline Mangin, mère de deux enfants, a annoncé lancer « All Kids Are Cool Kids », premier magazine lifestyle à destination des familles d’enfants porteurs de handicap.

Enfin un magazine à destination des familles d’enfants handicapés. Ce dimanche 14 avril sera lancé le magazine All kids are cool kids, lancé par Pauline Mangin, mère de deux enfants, comme le rapporte le magazine ELLE.

Un média au contenu à la fois lifestyle et engagé

Ce média en ligne est donc le premier dédié aux familles d’enfants en situation de handicap de 0 à 12 ans. « Quand on est tombés dans le monde du handicap avec le père de ma fille, on s’est sentis complètement abandonnés par la société, et désarmés. Je n’arrivais pas à m’identifier. », affirme auprès de nos consœurs Pauline Mangin.

Elle a donc décidé de créer elle-même ce média, qu’elle aurait aimé lire lorsqu’elle est devenue mère d’une enfant atteinte du syndrome délétionnel 2q37, forme de délétion chromosomique rare entraîne plusieurs handicaps cognitifs.

« Mon enfant n’était représentée nulle part, j’avais du mal à imaginer ce qui allait être notre vie. J’avais l’impression qu’on n’allait plus pouvoir vivre, partir, voyager, confie-t-elle encore. Cette sous-représentation et ce manque de ressources m’ont mise en colère. » Pauline Mangin dans « ELLE »

Manque d’informations, de représentations… Pauline Mangin a donc décidé de « transformer sa colère en quelque chose de positif ». Cette ancienne journaliste, qui bénéficie d’expériences dans les médias et la tech s’est entourée d’une équipe de professionnels (la journaliste, podcasteuse et autrice Laetitia Reboulleau, ainsi que l’illustrateur Aurélien Jeanney, lui-même porteur d’un handicap auditif), pour créer une « safe place ».

Le média sera ainsi fait de sélections et inspirations mode, beauté, déco, voyages accessibles, mais aura également une ligne éditoriale engagée avec des articles et enquêtes de société, comme par exemple : « comment expliquer le consentement à son enfant handicapé ? Enquête sur l’école inclusive, interviews de personnes concernées… » rapporte encore le magazine ELLE.

Par ailleurs, pour soutenir le projet, une campagne de financement sera lancée en même temps que le site, pour aider à financer la création et la maintenance du site, et payer la production de contenus.

