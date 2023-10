Angoisses, solitude… Le difficile quotidien des parents d’enfants en situation de handicap chiffré par une étude

Entre solitude et angoisse pour l’avenir de leur enfant, 95% de ces parents seraient inquiets pour l’avenir de leurs enfants.

C’est une enquête aux conclusions inquiétantes. Selon une étude de l’Unapei, l’Union nationale des associations de parents d’enfants inadaptés, les parents d’enfants en situation de handicap voient leur santé mentale se dégrader.

Dans cette étude publiée ce lundi 2 octobre, le réseau associatif, qui compte 900 000 membres a effectué cette enquête auprès de 3 940 parents de personnes en situation de handicap, et ceci, en collaboration avec Planète Publique.

95 % des parents interrogés sont inquiets pour l’avenir de leur enfant

L’association alerte : « Le handicap des proches aidés génère pour leurs parents aidants de forts impacts sur leur santé et leur moral, sur leur vie professionnelle (…) Leur sentiment d’exclusion et d’isolement, leurs inquiétudes pour l’avenir sont très importants. »

En effet, 95 % des parents interrogés sont inquiets pour l’avenir de leur enfant, notamment sur leur devenir après leur disparition. Pour l’Unapei, cette angoisse omniprésente souligne « le manque de solution d’accompagnement, la pénurie de professionnels, l’absence de solutions de répit/relais ». Car face au peu de solution qui leur sont apportées, 57 % affirment se sentir isolés. Ils ne seraient 43 % à se dire heureux dans leur vie, contre 68 % pour les parents d’enfants valides.

« Je demande aux pouvoirs publics d’écouter leurs expertises de vie, leur épuisement, leur exaspération. Il n’est plus possible de les laisser s’isoler et construire des murs de colère et de détresse » préconise alors Nadine Maudet, Vice-présidente de l’Unapei. Afin de faciliter le quotidien de ces parents en détresse, elle souhaite créer des services d’accompagnement « après parents » pour anticiper toutes les démarches liées à leur disparition et garantir un accompagnement pérenne et de qualité à leur proche, lorsqu’ils ne seront plus là.

La majorité des parents aidants sont des femmes

L’étude révèle également que la plupart des parents aidants interrogés sont des femmes, de l’ordre de 80%, et leur âge médian s’établit à 56 ans. Leur demande principale : une meilleure prise en charge pour le bien-être de leurs enfants.

Pour améliorer leur qualité de vie, l’Unapei demande à ce que des offres d’accompagnement médico-social, ainsi que des services de proximité pour les personnes en situation de handicap soient développés. L’association demande aussi que les besoins et attentes de ces parents soient évalués régulièrement, en complément à un accompagnement offert pour réaliser les démarches administratives, de conseil ou de soutien.

« Nous attendons sans fléchir que la société s’engage, afin que nos vies ne se réduisent pas à un quotidien d’aidants permanents, aux renoncements successifs, et que la plus grande attention soit donnée à nos proches en situation de handicap. Parce que c’est cela l’équité » a conclu Nadine Maudet.