La nouvelle poupée de La Petite Sirène est dispo, et elle est si chouette

À l’occasion de la sortie du nouveau film Disney très attendu, Mattel a dévoilé sa nouvelle poupée, et elle nous a absolument convaincues.

Le 24 mai, rendez-vous au ciné. La nouvelle version de La Petite Sirène va très prochainement être sur tous les écrans et sa réinterprétation en prises de vues réelles du célèbre classique de l’animation Disney, récompensé aux Oscars en 1989, risque de nous éblouir.

L’engouement est déjà là, et on ne cache pas notre impatience. En attendant, si vous avez envie de céder à d’autres sirènes, celles du marketing, on a ce qu’il vous faut (parce que oui, on est complètement à fond, c’est vrai).

La poupée de la petite sirène, déjà disponible

Si vos enfants (et vous) êtes déjà au taquet avant même que le film ne soit sorti, voici de quoi patienter, avec la poupée commercialisée par Mattel, qui risque de séduire bon nombre de petites filles et garçons qui ont envie de vivre sous l’océan.

Cette poupée est la même que celle du film, cheveux doux et texturés inclus, mais ce n’est pas tout ! Grâce à un coquillage sur le haut du torse, elle peut soit se transformer en sirène, soit revêtir une jupe, juste en appuyant simplement dessus.

Ultra réaliste, cette nouvelle Ariel version poupée risque de charmer plus d’un enfant, qui va pouvoir s’identifier à la plus célèbre des sirènes. Mais si votre môme est plus du côté obscur de la force, sachez que la poupée Ursula est également disponible !