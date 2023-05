La Petite Sirène, le film en live-action : tout savoir sur le film Disney événement

Après les remakes en prise de vues réelles du Roi Lion, de La Belle et la bête ou encore de Aladdin, c’est au tour de La Petite Sirène de s’offrir une version en live-action. Pendant les Oscars le 12 mars 2023, une première bande-annonce du film tant attendu a été révélée.

On y voit l’actrice et chanteuse Halle Bailey dans le rôle d’Ariel, Melissa McCarthy en pieuvre Ursula, Jonah Hauer-King en prince Eric, ou encore Javier Bardem en roi Triton. On entend aussi les voix du jeune acteur Jacob Tremblay pour le poisson Polochon, celle de Daveed Diggs pour le crabe Sebastien, et celle de l’actrice et rappeuse Awkwafina pour la mouette Eurêka.

À lire aussi : Comment le film La Petite Sirène modernise le classique Disney

Le synopsis reste sensiblement le même que dans le film d’animation historique :

Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène belle et fougueuse dotée d’un tempérament d’aventurière. Rebelle dans l’âme, elle n’a de cesse d’être attirée par le monde qui existe par-delà les flots. Au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric. Alors qu’il est interdit aux sirènes d’interagir avec les humains, Ariel sent pourtant qu’elle doit suivre son cœur. Elle conclut alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa vie – et la couronne de son père – en danger…