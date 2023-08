Rentrée : selon une étude, des milliers d’enfants handicapés n’auront pas accès à une scolarité adaptée

À une semaine de la rentrée, l’association Unapei déplore un manque d’accompagnement pour les enfants en situation de handicap mental en milieu scolaire.

Des « droits à l’éducation bafoués ». C’est ainsi que Luc Gateau, le président de l’Unapei, réseau d’associations de défense de personnes en situation de handicap mental, décrit dans un communiqué l’accueil des enfants concernés en milieu scolaire.

Selon l’organisme, à une semaine de la rentrée des classes, des milliers d’enfants n’auront pas accès à une scolarisation adaptée. Par conséquent, ils ne pourront pas effectuer leur reprise des cours, voire, en seront privés pour certains.

23% des enfants handicapés mentaux ne sont pas scolarisés

Pour évaluer l’ampleur du problème, l’Unapei a mené une large étude auprès de 2 103 enfants accompagnés par ses antennes locales, situées dans six régions en France. Et les chiffres sont désolants : 23 % d’entre eux n’ont « aucune heure de scolarisation » par semaine. Tandis que 28 % ont entre 0 et 6 heures, 22 % entre 6 et 12 heures et 27 % bénéficient de plus de 12 heures d’enseignement hebdomadaire, rapporte l’Agence France Presse, qui a pu consulter ce rapport.

Mais très souvent, les enfants se retrouvent dans une classe « non adaptée » à leurs besoins, regrette l’Unapei.

Sur un site dédié, l’Unapei a récolté 880 témoignages de familles qui rencontrent des difficultés pour la rentrée à venir. Parmi eux, figure l’exemple de Noah, huit ans, atteint de troubles autistiques. Alors que sa famille a attendu durant quatre ans une place en classe Ulis, soit spécialisée dans l’accueil d’élèves handicapés, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) l’a finalement orienté vers un Institut médico-éducatif (IME). Mais faute de place, il effectuera sa rentrée dans une classe ordinaire, non adaptée à son handicap et sans accompagnant spécifique.

Un problème qui ne cesse d’empirer, puisque ces dernières années, le nombre d’enfants handicapés accueillis à l’école a progressé : ils sont plus de 430 000 en cette rentrée 2023, soit 34 % de plus qu’en 2017, selon le ministère des Personnes handicapées. Le nombre d’accompagnants d’élèves en situation de handicap a également augmenté de 42 % depuis 2017, et sera ainsi environ 136 000 à la rentrée. Mais les places en centres spécialisés, elles, n’augmentent pas.

