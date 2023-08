4 astuces pour baisser les frais des fournitures scolaires de la rentrée

Comment éviter de se retrouver avec un ticket de caisse long comme le bras ? Comment essayer de réduire les coûts le plus possible pour les fournitures du petit Jean-Eudes ? On vous file quelques astuces.

On ne peut pas y couper : c’est la rentrée. Pour celles et ceux qui sont du côté daron de la Force et qui ont un rejeton qui débarque à l’école, la liste de fourniture fournie par les établissements scolaires peut donner des débuts d’ulcère. Outre le fait que de trouver des cahiers à petits carreaux en format 29,5×3 et uniquement de couleur magenta peut donner envie à tout parent de rentrer sa propre tête à l’intérieur de ses fesses, toutes ces choses ont un coût, et il n’est pas négligeable.

Avec l’inflation actuelle et le coût des fournitures qui a augmenté de 11% cette année — dont 14% pour la papeterie — on peut avoir envie de trouver des astuces pour ne pas se retrouver sur la paille dès le 5 septembre. Alors oui, il n’y a pas de solutions miracles, soyons claires : les prix augmentent partout. Mais ces trois astuces vous permettront peut-être de vous soulager un peu.

Les recycleries et la seconde main

Pour alléger le budget, il peut être pratique de partir à la chasse et de sortir des supermarchés. La seconde main existe aussi pour les fournitures scolaires, et vous pouvez trouver des calculatrices, règles et autres compas en parfait état sur des sites de revente en ligne comme Le Bon Coin ou Vinted, et des magasins associatifs comme Emmaüs ou La Croix rouge. Il existe aussi, partout en France, pour les foyers les plus modestes, de nombreuses recycleries ou associations qui permettent de remplir le cartable (et d’en trouver un également) à des prix doux. Sans oublier Geev, l’application dédiée aux dons d’objets entre particuliers !

Le tri dans ses affaires avant de refaire du stock

Chaque rentrée scolaire, on peut avoir tendance à suivre la liste des fournitures sans forcément regarder ce qu’on a déjà en stock. Pourtant, même s’il est noté qu’il faut trois paquets de feuilles petits carreaux perforés, ça ne veut pas dire qu’il faille acheter des paquets tout neufs : on peut aussi terminer ceux de l’année dernière, et en racheter quand on en manque. Étaler sur l’année, plutôt que tout acheter d’un coup, ça soulage un peu. Pas besoin d’acheter de nouvelles gommes, trousses ou cartables si ceux de l’année dernière peuvent faire encore le job ! Réduire sa consommation, ça fait du bien à son compte en banque, et à la planète, une pierre deux coups.

Les aides gouvernementales

En dehors de ces astuces, vous le savez sûrement déjà, l’État peut aider les familles les plus modestes grâce à l’allocation de rentrée scolaire. Celle-ci a été versée cette année, pour les parents concernés, le 16 aout dernier. Concernant son montant, elle est de 398.09€ pour un enfant de 6 à 10 ans, de 420.05€ pour un enfant de 11 à 14 ans et de 434.61€ pour un enfant de 15 à 18 ans. Trois millions de familles en bénéficient, et elle est versée sans aucune démarche à accomplir pour tous ceux qui ont un numéro d’allocataire.

Chercher les enseignes les moins chères et les promotions

Tous les magasins ne pratiquent pas les mêmes prix, vous vous en doutez. Un stylo acheté chez Monoprix n’a pas le même prix qu’un autre — pourtant de la même marque — chez Leclerc ou Lidl. Avant de vous jeter dans le doux monde des courses de la rentrée, faites un petit tour d’horizon dans les différents magasins autour de chez vous, et comparez les prix autant que possible. Sans compter que certains distributeurs mettent en place des promotions sur des lots, et ça aide pas mal. Vous ne savez pas à quoi serviront ces 4 paquets de copies doubles achetées au prix d’un seul ? Eh bien, vous pourrez faire du stock pour l’année et la suivante, ça sera toujours ça de moins à dépenser pour la prochaine rentrée. Sur internet également, vous pouvez trouver de bonnes affaires, ce n’est pas à négliger, surtout en temps de crise.

