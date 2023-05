En Suède, les écoles veulent abandonner le tout numérique et revenir aux manuels scolaires

Alors que depuis 15 ans, les supports papiers ont disparu des écoles, la ministre de l’Éducation souhaite le retour des manuels scolaires.

Un rétropédalage en bonne et due forme. Alors que depuis une quinzaine d’année, les supports en papier ont disparu des écoles suédoises, il semble que le pays souhaite désormais rétropédaler, selon Le Monde.

Le 15 mai, la ministre des écoles de Suède, Lotta Edholm a annoncé que le gouvernement va investir 60 millions d’euros pour le retour des livres en classe. Le pays souhaite que les élèves aient un manuel par matière, et aient recours à de moins en moins d’écrans.

Des difficultés en lecture

Le gouvernement suédois estime que leur omniprésence a fait perdre aux élèves l’envie de lire. Mais également les capacités. S’appuyant sur des études scientifiques et l’avis de nombreux médecins, il estime que les lectures sur écrans, qu’elles soient courtes ou longues, sont difficiles et fatigantes pour les enfants.

Par conséquent, selon la ministre de l’Éducation, les élèves ont perdu l’habitude de lire sur un support papier. Les enseignants utilisent des polycopiés car ils n’ont pas de manuel, et les parents ne peuvent pas aider les enfants comme ils le voudraient, rapporte encore Le Monde.

Et plus ils grandissent, plus les élèves passent du temps devant les écrans, fournis par leurs établissements. Au collège surtout, pour chaque matière, ils doivent se connecter à Internet, pour chercher des informations en ligne, rédiger un devoir ou faire leurs révisions.

