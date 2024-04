Dans cette école, les enfants handicapés ont été retirés de la photo de classe

Au lieu de la traditionnelle photo incluant toute la classe, les parents d’école de cette école écossaise ont reçu deux liens de téléchargement : un avec tous les élèves, l’autre où les enfants handicapés n’apparaissent pas.

Scandaleux. Ces enfants handicapés ont été privés du droit d’être sur leur photo de classe. Dans une école primaire située à Aberdeenshire, au Nord de l’Écosse, une proposition faite aux parents d’élève a fait scandale.

Comme le rapporte The Independant dans un article publié le 30 mars, les parents de cette école disposant d’un centre dédié aux besoins des enfants handicapés ont reçu une très mauvaise surprise. Au moment de recevoir la photo de classe, ils n’ont reçu un mais deux liens permettant de télécharger la photo. La première incluait tous les enfants, tandis que sur la deuxième, les enfants handicapés n’apparaissaient pas. Une enfant de neuf ans atteinte de paralysie cérébrale et en fauteuil roulant a notamment disparu du second cliché.

« L’une des choses les plus cruelles que j’ai jamais vécues »

Choqués, les parents d’élèves ont refusé d’acheter les photos. Nombre d’entre eux ont immédiatement écrit à l’école pour demander des explications. The Independant rapporte notamment le témoignage de la mère de la petite fille en fauteuil roulant, qui a déclaré :

« Donner aux gens la possibilité d’effacer ma fille de l’histoire est franchement inhumain. C’est l’une des choses les plus cruelles que j’ai jamais vécues. Moi et les autres parents sommes absolument dévastés. »

Une autre femme, mère de jumelles dans deux classes différentes, et dont l’une est handicapée a expliqué avoir reçu une proposition de photo pour l’une, et deux photos pour l’autre. La sœur jumelle de la petite fille handicapée était « dévastée » :

« Ça a été difficile à gérer en famille. En tant que mère, je veux la défendre, et laisser les gens penser qu’elle est effaçable est tout simplement dévastateur. »

L’école se dédouane, une enquête ouverte

Comment une telle situation a-t-elle pu arriver ? Toujours selon The Independant, le photographe ayant pris les deux photos avait été missionné par la société Tempest Photography. Contactée par les parents d’élèves, la Mairie de la ville a présenté ses excuses et a assuré que l’école n’était pas au courant, ni du déroulé de la séance photo, ni de l’existence de ces deux liens. La société Tempest Photography a quant à elle déclaré avoir ouvert une enquête.

