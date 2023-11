Cette année encore, les enfants sourds vont aussi pouvoir parler au Père Noël

Pour la deuxième année consécutive, l’opération « Le Père Noël est sourd » est activée pour les enfants sourds ou malentendants.

Un Noël plus inclusif, c’est possible ! En 2022, près de 200 enfants avaient déjà pu bénéficier de l’opération « Le Père Noël est sourd », organisée par la société Deafi, le premier centre de relation client adapté aux personnes sourdes ou malentendantes, à l’origine du projet.

Cette année, rebelote, on prend les mêmes et on recommence !

L’opération « Le Père Noël est sourd »

Du 20 novembre au 20 décembre, les enfants sourds ou malentendants qui croient au Père Noël et qui souhaitent lui parler n’ont qu’à se rendre sur ce lien de connexion (gratuit) pour papoter en visio. Une fois l’appel terminé, ils recevront un mail de remerciements de la part du Père Noël.

Concernant les créneaux horaires en langue des signes française, les voici :

● Lundi 20/11 – 17h-19h

● Vendredi 24/11 – 17h-19h

● Mercredi 29/11 – 14h-16h

● Jeudi 07/12 – 17h-19h

● Mardi 12/12 – 17h-19h

● Mercredi 20/12 – 14h-17h

Une chouette initiative !

