Les enfants sourds vont aussi pouvoir papoter avec le Père Noël

Cette année, grâce à des appels en visio réalisés en langues de signes, les enfants sourds ou malentendants pourront parler au Père Noël.

Oh oh oh ! Bonne nouvelle pour les enfants qui croient au Père Noël, et surtout pour ceux qui sont sourds ou malentendants et qui ne pouvaient, jusqu’alors, pas tailler le bout de gras avec un Père Noël qui ne connaissait pas la langue des signes. Cette année, grâce à une plateforme d’appels spécialement réservée, ça va changer !

L’opération « Le Père Noël est sourd »

Depuis le 16 novembre et jusqu’au 16 décembre, les enfants qui ont des troubles de la fonction auditive pourront échanger avec le Père Noël en visio et en langue des signes. Pour ce faire, c’est assez simple, comme l’explique la société Deafi, le premier centre de relation client adapté aux personnes sourdes ou malentendantes, à l’origine du projet :

Pour accéder à ce service gratuit, les enfants et leur famille peuvent se rendre sur un lien de connexion, à partir du 16 novembre. Une fois l’appel terminé, ils recevront un mail de remerciements de la part du Père Noël.

Pour les appels en langue des signes française, les créneaux sont :

● mardi 22 novembre de 17h à 19h

● jeudi 01 décembre de 17h à 19h

● lundi 5 décembre de 17h à 19h

● mercredi 7 décembre de 9h à 12h

● mardi 13 décembre de 17h à 19h

● jeudi 15 décembre de 17h à 19h

Pour les appels en langue française parlée complétée, les créneaux sont :

● mercredi 23 novembre de 15h à 18h

● mardi 13 décembre de 17h à 19h

Si votre enfant, ou un enfant de votre entourage, est sourd ou malentendant et souhaite papoter avec le Père Noël, voici le lien de connexion. Attention, ce site n’est que pour les enfants concernés.

