« Il faut que les valides sachent remettre en question leurs privilèges »

Le validisme est-il un angle mort du féminisme ? Céline Extenso et Charlotte Puiseux nous ont raconté leurs parcours militants et la manière dont elles participent à créer un féminisme anti-validiste, qui lutte contre l’oppression et l’invisibilisation des femmes handicapées.

Militer pour les droits des femmes, c’est lutter pour leurs droits à toutes. Pourtant, même au sein des milieux féministes, des zones d’ombre perdurent : ce sont elles qui reproduisent des oppressions dans le temps où l’on essaie d’en faire disparaître d’autres.

Le croisement entre la lutte féminisme et la lutte pour les droits des personnes handicapées en est un exemple. Parce que les femmes en situation de handicap sont victimes d’une forme très particulière de sexisme, le féminisme fait partie de leurs armes d’émancipation. Pourtant, le validisme est très souvent un de ses angles morts : l’organisation, les lieux et les espaces, le langage du militantisme féministe en font un espace parfois inaccessible, voire invisibilisant pour les personnes handicapées.

Alors, certaines femmes luttent sur les deux fronts. Charlotte Puiseux, psychologue, docteure en philosophie et militante Crip, et Céline Extenso, co-fondatrice du collectif Les Dévalideuses, nous ont raconté leurs parcours militants, et la manière dont elles participent à créer un féminisme anti-validiste.

Le validisme est un mot récent en France. Traduit de l’anglais ableism, il est démocratisé par un texte de Zig Blanquer intitulé La culture du valide occidental (2004), et est défini dans le manifeste du Collectif Lutte et Handicaps pour l’Egalité et l’Emancipation comme suit :

Il se traduit par des discours, actions ou pratiques paternalistes, condescendants et dénigrants à l’égard des personnes handicapées, qui les infériorisent, leur nient toute possibilité d’être satisfaites de leur existence et leur refusent le droit de prendre en main leur propre vie. »

Il associe automatiquement la bonne santé et/ou l’absence de handicap à des valeurs positives telles que la liberté, la chance, l’épanouissement, le bonheur, la perfection physique, la beauté. Par opposition, il assimile systématiquement le handicap et/ou la maladie à une triste et misérable condition, marquée entre autres par la limitation et la dépendance, la malchance, la souffrance physique et morale, la difformité et la laideur.

« La conviction de la part des personnes valides que leur absence de handicap et/ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées .

Plus encore qu’un ensemble de préjugés et de stigmates, le validisme est un véritable système d’oppressions, présentes dans l’ensemble de la société. Dans son Dictionnaire Crip, Charlotte Puiseux l’explique comme un « système qui traverse l’ensemble de la société : dans ses composantes juridiques et législatives […], dans ses composantes médicales par un traitement du corps handicapé différent […], dans ses composantes culturelles […], dans son manque d’accès aux biens communs, dans le maintien des personnes handicapées dans la précarité économique (taux de chômage plus élevé). »

L’arrivée de ce terme en France ouvre pour les personnes handicapées de nouvelles possibilités de luttes, par et pour elles-mêmes. Charlotte Puiseux explique :

Et puis, de nouveaux discours émergent. Celui de Charlotte Puiseux, qui travaille entre autres sur la Théorie Crip et repense la notion de handicap en lien avec l’intersectionnalité et le concept de queer. Ou encore ceux de collectifs portés par des personnes handicapées elles-mêmes, comme le CLHEE, ou les Dévalideuses, dont Charlotte Puiseux et Céline Extenso font partie.

Le handicap a toujours fait partie de la vie de Céline Extenso : elle est atteinte d’une myopathie et est tétraplégique. Pourtant, elle raconte avoir mis longtemps à faire du validisme un sujet de lutte, car elle ne se reconnaissait pas dans la manière dont on abordait le handicap dans l’espace médiatique. Pour elle, la société porte un regard catastrophique sur le handicap.

En cause, le misérabilisme qui teinte la manière dont les valides parlent des personnes handis, et la manière dont certaines sont présentées comme des « inspirations », des « héros » ou « héroïnes ». Dans un cas comme dans l’autre, ces discours sont essentialisants.

On a, d’un côté, une personne qui n’est pensée qu’à travers un handicap perçu comme une limitation, un objet de tristesse, de souffrance ; de l’autre, une personne qui « transcende » cette source de tristesse et de souffrance pour finir par réussir à… imiter une personne valide. On comprend que les premiers et premières concernées ne se reconnaissent pas toujours dans ce discours !

Or, si ces représentations sont si loin de la réalité des personnes handicapées, c’est tout simplement parce que ce ne sont pas elles qui s’expriment. Ce sont les valides qui possèdent, dans l’espace public, le monopole de la parole sur le handicap.

Charlotte Puiseux explique :

« Les grosses associations qui prennent beaucoup de place dans le paysage montrent un militantisme porté par des valides, qui infantilise énormément celles et ceux qu’il est censé représenter. D’ailleurs, ces associations représentent plus souvent les institutions spécialisées plutôt que les personnes handicapées. Ce militantisme n’offre pas de possibilité d’émancipation aux concernées. »

Lutter pour l’émancipation et le droit à l’autonomie, c’est lutter pour le droit des personnes handicapées à sortir des institutions spécialisées qui les excluent du reste de la société ; le droit à choisir librement leur quotidien ; et le droit à vivre dans un monde qui leur est accessible. Car leur prétendue « inaptitude » n’est pas une fatalité : elle est le produit de dominations, dans une société pensée par et pour les valides, qui rejette à la marge les corps qui ne correspondent pas à la norme.

Pour les femmes handicapées, qui vivent une intersection spécifique entre le sexisme et le validisme, il peut être difficile de savoir où se tourner pour défendre ses droits. En premier lieu parce que la société porte sur les femmes handicapées un regard très différent de celui qu’elle porte sur les femmes valides, mais aussi parce que les milieux féministes invisibilisent souvent les femmes handis dans leur discours.

C’est pour cette raison précise que Céline Extenso a co-fondé Les Dévalideuses, un collectif féministe non-mixte qui lutte contre le validisme et le sexisme. Elle raconte :

« J’ai découvert le féminisme via Twitter, et je m’y suis éduquée petit à petit sans forcément militer. Et puis, il y a eu la grande marche Nous Toutes contre les violences sexistes et sexuelles. Sachant que les femmes handicapées sont statistiquement plus souvent victimes de violences, j’avais prévu de relayer ce qui s’y passerait et ce qu’on dirait sur le handicap… Mais cela n’a pas été abordé du tout.

J’avais conscience qu’on ne parlait pas des femmes handis, mais j’ai réalisé à ce moment là qu’il fallait que cela change. Ce n’était pas un “oubli” du fait que nous ne sommes pas nombreuses : si on s’attache aux chiffres des violences sexistes et sexuelles, nous aurions dû être majoritaires. J’ai compris qu’il y avait un vrai mécanisme d’invisibilisation et d’effacement, au sein des organisations féministes comme ailleurs.

Suite à ça, j’ai lancé un appel aux meufs handis sur Twitter pour dire : “On ne parle pas de nous. Qu’est-ce qu’on fait, on se rassemble ?”

Beaucoup sont venues et ont répondu à l’appel. Un truc est né, et mon militantisme est né en même temps, dans le feu de l’action. On s’est rencontrées sur le constat de l’invisibilisation des violences que l’on vivait, mais en se retrouvant on s’est rendu compte de tous les thèmes qui pouvaient se croiser entre féminisme et validisme, et de toutes les choses qu’il pouvait y avoir à faire. »