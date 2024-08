C’est la première rentrée scolaire de votre bébé ? Voici quelques astuces pour l’aider à bien s’y préparer

Le mois d’août s’accélère et bientôt arrive la rentrée scolaire. Pour votre enfant, c’est la première. Comment préparer bébé à faire ses premiers pas dans la scolarité ? Voici quelques astuces données par les spécialistes en parentalité.

Plus que quelques semaines avant la grande rentrée. Votre bambin s’apprête à faire ses tout premiers pas dans la scolarité : lui qui est encore si petit va intégrer la vraie vie ! Pour la première fois, il va exister en tant qu’individu à part entière auprès de ses pairs, sans la présence de sa mère et/ou de son père. Un nouveau cap stressant dans son existence, qui lui fait quitter un peu plus l’enfance, et qu’il doit affronter seul, comme un grand.

Mais comment l’y préparer mentalement ? Quels sont les conseils donnés par les spécialistes en parentalité pour préparer bébé à sa première rentrée ?

Selon une ancienne enseignante et spécialiste de l’enfance, « un élément clé à considérer lors de la rentrée scolaire est de s’efforcer à rendre connu l’inconnu autant qu’on le peut. » Parents.com

Alors voici quelques manières de lever le mystère sur l’univers scolaire auprès de votre progéniture.

Parler de l’école avec le tout-petit bien avant la rentrée des classes (pour le préparer mentalement)

La première chose à faire pour préparer votre petit bébé à faire ses premiers pas en maternelle, c’est tout simplement de lui en parler. Le but est de lui permettre d’imaginer à quoi ressemblera son nouveau quotidien durant l’année et de dédramatiser la situation s’il est apeuré et/ou stressé. Vous pouvez commencer à aborder le sujet deux à trois semaines avant la grande rentrée, mais pas plus tôt que cela : à son jeune âge, son cortex préfrontal n’est pas suffisamment développé pour qu’il se souvienne de conversations engagées de longs mois avant ledit événement, ou pour qu’il puisse se projeter assez loin dans le futur.

Vous pouvez par exemple mentionner le nom de l’école, sa localisation, le nom de l’instituteur ou de l’institutrice, le déroulé d’une journée, la présence de camarades de son âge, les éléments faisant partie de son futur apprentissage, etc. Parlez-en de manière positive mais pas enjolivée : on veut éviter de le décevoir et de le frustrer si la réalité ne ressemble pas à ce qu’on lui a décrit.

Lui lire des livres sur l’école pour ancrer/normaliser la thématique dans son esprit

Durant l’été qui précède la rentrée, vous pouvez également lui lire des histoires qui parlent d’école, afin d’ancrer la thématique dans son esprit et lui faire comprendre que d’autres personnes sont passés par là avant lui.

Partir à la rencontre de l’école et du/de la professeur.e quand c’est possible

De manière générale, avant une première rentrée en maternelle, les établissements concernés organisent des journées portes ouvertes pour les bambins et leurs parents. Si vous le pouvez, essayez d’y aller avec votre enfant : l’idée est de le familiariser avec son futur environnement et d’atténuer ses craintes face à l’inconnu. Partez également à la rencontre de son enseignant si vous savez de qui il s’agit. Grâce à cette visite pré-rentrée, le bout de chou ne se sentira pas totalement perdu le premier jour.

Et si son école n’organise pas de journées portes ouvertes, vous pouvez simplement faire le trajet avec lui, admirer l’établissement scolaire de l’extérieur, voir à quoi ressemble la cour de récré etc.

Adopter une nouvelle routine matinale et la pratiquer avant le premier jour d’école

La rentrée scolaire peut être difficile à gérer pour tous les membres de la famille, pas seulement pour le bambin : en effet, chacun doit apprendre à s’adapter à la nouvelle routine matinale qui vient se substituer à la “routine” plus légère des vacances d’été. Et le changement est d’autant plus difficile à digérer si l’enfant est tout nouveau dans le monde de la scolarité : les matinées avant l’école peuvent lui sembler encore plus chargées que pour les autres.

Les spécialistes en parentalité conseillent donc aux parents et à l’enfant de s’entraîner à la future routine matinale bien avant qu’elle ne doive réellement s’appliquer. Pendant les vacances, prenez quelques journées pour vous lever à l’heure, procéder à la toilette et à l’habillement de l’enfant, préparer et manger le petit-déjeuner et enfin sortir du domicile comme si vous vous rendiez tous à l’école. Cela aidera tout le foyer à anticiper le déroulement des futures matinées d’école et permettra au bout de chou de bien en assimiler l’organisation.

Pour aller plus loin dans cette préparation mentale, vous pouvez aussi “passer en revue le planning quotidien de la classe avec votre enfant (…) Faites-lui savoir quand aura lieu l’heure du conte, quand aura lieu la sieste, quand viendra le moment de la récréation et enfin quand il rentrera à la maison.”* Parents.com

Faire du shopping spécial rentrée (quand on a les moyens financiers)

Faire les fournitures scolaires aux côtés de votre enfant peut l’aider à se préparer mentalement pour sa future rentrée. Le côté ludique et magique de cette virée shopping peut apporter une dimension positive à cet événement stressant et atténuer les émotions désagréables qui y sont liées (appréhension, peur, stress). Choisissez ensemble son cartable, sa trousse, ses stylos, ses cahiers etc.

L’aider à développer ses « compétences basiques«

Selon une institutrice interrogée par nos confrères de Parents.com, “les enfants qui maîtrisent quelques compétences de base ont tendance à se sentir plus à l’aise en classe”, car ce sont des choses qu’ils sont amenés à apprendre en première section de maternelle.

Par « compétences basiques », elle entend : le fait de tenir un crayon, de colorier, de compter, de dire et/ou reconnaître son prénom, de s’habiller etc. Elle recommande ainsi aux parents d’apprendre à leur enfant à acquérir ces compétences basiques durant l’été, de manière ludique et agréable pour ne pas que cela se transforme en corvée.