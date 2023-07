Frédéric et Tina, un mariage à 35 000 € : « le budget a vite été hors de contrôle »

« D’amour et d’eau fraîche » est la nouvelle rubrique de Madmoizelle, celle qui épluche le budget des couples mariés ou pacsés. Cette semaine, nous détaillons le mariage de Frédéric et Tina !

N'oubliez pas, dans les commentaires, que les personnes qui participent à la chronique sont susceptibles de vous lire. Merci de rester bienveillant.

Le mariage de Frédéric et Tina

Le couple : Frédéric et Tina

Âges : 39 et 37 ans

Ensemble depuis… : 2 ans

Mariés depuis… : Mariage civil le 17 septembre 2022, et religieux le 8 octobre 2022

Métiers : Chef d’équipe cariste / Responsable visuel merchandiser

Lieu de vie : Melun

Lieu du mariage : Melun pour le civil et Bondy pour le religieux

Nombre d’invités : initialement 200 invités, mais entre 150 et 170 présents à cause d’une d’une pénurie d’essence nationale

Total dépensé pour le jour J : 35 000 €

Avant le mariage

Quand et où vous êtes-vous rencontrés ?

Nous nous sommes rencontrés sur Tinder, au mois de décembre 2020.

Au bout de combien de temps avez-vous décidé de vous marier ?

Il m’a fait sa demande le jour de mes 36 ans le 18 août 2021. Nous en avions beaucoup parlé avant ça, car c’était une aspiration de notre part à tous les deux.

Crédits : Anderson's signature



Pourquoi avoir choisi ce mode d’union ?

Nous sommes tous les deux croyants et pratiquants. Nous n’avons pas d’enfant et voulons fonder une famille, mais le mariage était pour nous primordial pour cela.

Viviez-vous ensemble avant de vous unir ?

Oui, depuis le mois de mai 2021, soit quelque six mois après notre rencontre.

Comment avez-vous planifié votre célébration ? Combien de temps à l’avance ?

Le point de départ des préparatifs a été le salon du mariage de Paris que nous avons fait en septembre 2021, nous nous y sommes donc pris un an à l’avance. Ce salon nous a permis de nous orienter et de définir les priorités.

Vous êtes-vous tous les deux autant investis dans les préparatifs ?

OUI, un grand OUI même et j’en étais ravie et rassurée, mais nous avions tous les deux nos domaines de prédilection. Pour ma part, c’était plutôt la décoration, les tenues et tout ce qui se voyait, je dirais, et lui s’est beaucoup occupé de la partie animation, traiteur, formalités administratives, mairie et église. Mais nous avons pris toutes les décisions ensemble et tout choisi ensemble tout au long des préparatifs.

Crédits : Anderson's signature

Est-ce que la préparation a été source de stress ?

Pour la dernière ligne droite, donc plutôt le mois de septembre. Sinon avant, nous étions plutôt zen lui et moi, mais c’est aussi dans notre nature d’être comme ça.

Quelles étaient les choses dont vous ne vouliez vraiment pas à votre mariage ?

Nous ne voulions pas un DJ qui fait des commentaires entre les chansons et une diffusion de diapo pendant la soirée. Nous ne voulions pas non plus du lancer de bouquet, car je voulais le garder en souvenir. Pas d’enterrement de vie de jeune fille et de garçon non plus parce que ce n’est pas notre délire. Nous ne voulions pas que les invités ne mangent pas à leur faim, d’où le choix du buffet à volonté.

Quel poste vous semblait le plus important à organiser ? Lequel l’était moins ?

Le choix de la salle était pour moi le plus important, car il contribuait au souvenir du jour J. Le choix de la wedding planner était, pour moi, le moins important, mais à tort. Nous l’avons mal choisie, voir très mal, et nous avons donc organisé notre mariage seul, mon mari et moi, pensant que tant qu’elle assurerait le jour J, ce n’était pas grave. Mais notre erreur a été là.

Je suis plutôt du genre à tout contrôler, donc d’avoir une wedding planner incompétente a plutôt arrangé mes affaires pour les préparatifs, car nous avions pu faire les choses à notre façon et comme nous les voulions.

Crédits : Anderson's signature

Y a-t-il un moment où vous avez voulu faire marche arrière ?

Non, jamais !

Avez-vous dû renoncer à des choses dans l’organisation pour rentrer dans votre budget ?

Le budget a vite été hors de contrôle, donc oui, nous avons dû renoncer aux serveurs et au bar à cocktails, en nous servant de mes demoiselles d’honneur pour faire le job.

Comment avez-vous financé votre union ?

Avec nos épargnes, des dons de la famille et un crédit à la consommation.

Le jour du mariage

Est-ce que vous étiez stressée le jour J ?

Moi non, mais lui oui !

Est-ce que tout s’est passé comme vous l’aviez prévu ?

Plus ou moins, mais en grande partie oui, tout s’est passé comme prévu.

Crédits : Anderson's signature

Avez-vous regretté d’avoir investi autant / pas assez dans votre union ?

Je ne dirai pas ça, car j’ai eu un beau et grand mariage que je ne regrette pas, mais il est vrai que cela a un certain coût, que nous subissons encore aujourd’hui.

Avez-vous regretté le choix des invités ? Auriez-vous aimé en inviter plus ? Moins ?

Mis à part une personne, je dirai que non.

Crédits : Anderson's signature

Pouvez-vous citer 3 moments qui vous ont marqué pendant cette journée ? Pour quelles raisons ?

Les préparatifs, car nous étions tous les deux entourés de nos proches.

La cérémonie religieuse qui était littéralement à notre image. Le prêtre a juste été fantastique dans son discours, il a marqué les esprits, y compris les nôtres.

L’ouverture de bal suivi de l’arrivée de notre wedding cake, car c’est le seul moment où nous avons un peu profité de notre mariage juste tous les deux.

Après le mariage, le debrief

Dans quel poste de dépenses ne regrettez-vous pas d‘avoir mis le paquet ?

La décoration !

Si vous pouviez retourner en arrière, qu’est-ce que vous changeriez ?

La wedding planner…

Pensez-vous que le mariage a renforcé votre couple ?

C’est un grand oui !

Crédits : Anderson's signature

Êtes-vous toujours ensemble actuellement ?

Oui, et nous espérons le rester.

Quels sont vos futurs grands projets de couple ?

Un voyage de noces au bout du monde cette année, on l’espère, et un bébé après.

Est-ce que vous avez envie de partager des comptes Instagram ou autre qui vous ont aidé à préparer / ont inspiré votre célébration ?

Pas particulièrement, l’envie de partage est venue après le mariage suite à son succès. De base, mon mari et moi, ne sommes pas réseaux sociaux.

Merci à Frédéric et Tina d’avoir partagé ce joli moment avec nous.

