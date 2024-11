Dans le frigo de Johanna, 3066€ par mois : « Ça peut m’arriver de me faire une douzaine d’huîtres seule devant une série »

Comment consomme une personne seule, qui aime manger, cuisiner et recevoir ses amis pour dîner ? À quoi ressemble le panier d’une fan de fruits de mer ? On tente de répondre à toutes ces questions dans notre format iconique, « Dans le frigo de ».

Prénom ou pseudo : Johanna

Âge : 34 ans

Lieu de résidence : Aix-en-Provence

Personnes vivant sous le même toit et leur âge : mon chat, Peluche, 3 ans et demi

Revenus du foyer : 3 066€ net par mois

Budget courses mensuel : 650€

Spécificités alimentaires (régime alimentaire, restrictions religieuses, allergies…) : aucune

Les achats alimentaires de base de Johanna

J’achète toutes les semaines des légumes bio au marché pour mes repas de la semaine, que je cuisine toujours moi-même. Je complète par un peu de viande et de poisson quand j’en ai envie, mais assez peu souvent au fond, donc je dirais, pas chaque semaine. Mes parents ont des poules, donc je consomme essentiellement les œufs qu’ils m’apportent lorsqu’ils viennent me voir. Sinon, j’achète des yaourts de brebis, un peu de pain, du beurre et de la confiture pour mon petit-déjeuner.

Je fais mes courses principalement au marché le week-end pour la semaine qui suit. Sinon, pour le reste, les petites courses du quotidien, je me rends dans un Carrefour Market ou un Franprix.

Je dirais que mon budget courses s’élève environ à 80 euros par semaine. J’alloue tout le reste aux dîners et apéros que j’organise à la maison, lors desquels je n’hésite pas à me / nous faire plaisir en fonction de ce que mes amis aiment.

Des marques « connues » dans le panier de Johanna

Je vis seule et ne suis pas très économe, alors, j’avoue ne pas trop regarder les prix. Peut-être que je ferais plus attention le jour où je serai en couple ou quand j’aurais des enfants. Mais aujourd’hui, je travaille beaucoup et au final, les courses, c’est un peu les seuls plaisirs que je peux me faire sans vraiment compter.

Alors j’ai tendance à prendre des marques “connues” plutôt que les premiers prix, cela me rassure, je ne sais pas pourquoi, car à mon avis, ce n’est pas plus une marque de confiance que le reste, ça reste la grande distribution…

Pour tout ce qui est fruits et légumes, je privilégie les produits locaux et de saison, et surtout bios.

Un budget courses élevé par plaisir d’inviter

Comme je vis seule, c’est moi qui cuisine. Je tiens à cuisiner tout ce que je mange, sauf, bien sûr, quand je mange à l’extérieur, au restaurant. J’aime beaucoup cuisiner et c’est aussi pourquoi mon budget est si élevé. Je reçois très régulièrement des amis, de deux à trois fois par semaine.

D’une part parce que je n’aime pas être seule, d’autre part parce que cela me permet de cuisiner pour d’autres que pour moi, et quand cela arrive, j’avoue que je ne compte pas. Ça me fait tellement plaisir de faire plaisir, de voir mes amis manger les plats que j’ai préparés.

Pas de livraison à domicile par acquit de conscience

Comme je tiens à tout cuisiner, je ne me fais jamais livrer. Cela doit arriver environ une à deux fois par an tout au plus. Je trouve que cela nourrit un système pas vraiment respectueux des travailleurs et travailleuses, donc je ne souhaite pas y participer.

Les craquages alimentaires de Johanna

Côté craquage alimentaire, j’ai une véritable passion pour les fruits de mer. Ça peut complètement m’arriver de me faire une douzaine d’huîtres seule devant une série, chez moi… Je sais que ça parait bizarre, mais quand certains aiment les pizzas ou les burgers, moi, ce sont les huitres et les bulots.

Avec mes amis, nous avons l’habitude de nous retrouver régulièrement à la maison autour d’un plateau de fruits de mer avec une bonne bouteille de vin. C’est vraiment ça mon gros craquage, car ça coûte aussi une certaine somme.

Quant à l’aliment dont je ne peux pas me passer, je dirai le beurre. J’en mange en tartines chaque matin et c’est vraiment mon gros péché mignon. Je peux en manger sur du pain avant de dîner, à l’apéro, ça comble tous mes moments de grignotage…

