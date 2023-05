Le nouveau sérum The Ordinary est la solution anti-marques d’acné des peaux à imperfections

The Ordinary lance un nouveau sérum, et il ne fait pas tache ! Dédié aux peaux à tendance acnéique, il lisse les pores et réduit les marques post-inflammatoires pour révéler un teint plus uniforme.

La marque de skincare experte The Ordinary propose de nombreux produits pour les peaux mixtes à grasses ou qui présentent des imperfections comme des points noirs ou des microkystes. Certains se sont même hissés au rang de must-have : la Solution d’acide salicylique 2 % a été en rupture de stock pendant plusieurs mois (avec 400 000 personnes inscrites sur la liste d’attente) et le Sérum Niacinamide 10 % + Zinc 1 % se vend toutes les deux secondes dans le monde. Pour compléter la gamme, la pépite du groupe canadien DECIEM lance un nouveau produit pour cibler les taches pigmentaires post-acné et les irrégularités de texture : la Solution à l’Aloe 2 % + NAG 2 %.

Solution à l’Aloe 2 % + NAG 2 % de The Ordinary, le sérum traitant des peaux sujettes aux imperfections

Ce sérum à la texture aqueuse contient un cocktail d’ingrédients à l’efficacité prouvée pour agir sur les problématiques des peaux à tendance acnéique, tout en renforçant la barrière cutanée et en maintenant un bon taux d’hydratation. L’aloe vera apaise et régénère l’épiderme, le N-Acétyl Glucosamine (NAG) hydrate et unifie le teint, et le Palmitoyl Pentapeptide-4 cible les irrégularités de texture.

Pour une routine complète anti-imperfections, nettoyez votre peau avec le Nettoyant moussant au glucoside, appliquez le sérum puis scellez les actifs avec le soin hydratant Natural Moisturizing Factors + HA.